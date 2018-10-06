В ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным закрытием на Украине телеканалов «112 Украина» и NewsOne

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев воздержаться от непропорциональных ограничительных мер без судебных решений. Ранее на этой неделе парламент Украины поддержал обращение к Совету национальной безопасности и обороне о введении санкций против двух телеканалов, которые подозреваются в антиукраинской деятельности. По данным СМИ, новые владельцы этих телеканалов связаны с Виктором Януковичем и Россией.