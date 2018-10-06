В ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным закрытием на Украине телеканалов «112 Украина» и NewsOne
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев воздержаться от непропорциональных ограничительных мер без судебных решений. Ранее на этой неделе парламент Украины поддержал обращение к Совету национальной безопасности и обороне о введении санкций против двух телеканалов, которые подозреваются в антиукраинской деятельности. По данным СМИ, новые владельцы этих телеканалов связаны с Виктором Януковичем и Россией.
Комментарии3
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novyrusich 06 октября 2018 | 22:15
Ну канал «112 Украина» это просто российский пропагандистский канал и NewsOne недалеко ушел.
В воюющей стране средства пропаганды противника существовать не должны. Мне так кажется.
ОБСЕ просто не учитывает, что в Украине идет война и правила для СМИ должны быть другими.
stalinator 06 октября 2018 | 22:16
У нас в РФ либералы даже не беспокоятся.
ykpodupa 06 октября 2018 | 22:16
Кто такое это ОБСЕ что бы указывать нам хохлам !? Вы там Русских шпуенов лучше ловите и арабам вовремя пособие платите ,пока они вас там не муслимизировали !)