Парламент Ингушетии на фоне протестов повторно проголосует по вопросу о соглашении с Чечней

Это вряд ли заставит протестующих разойтись, сказал «Эху Москвы» исследователь организации Amnesty International Олег Козловский.

Повторное голосование парламента произойдет в понедельник, сообщил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов, передает «Интерфакс». В то же время в пресс-службе парламента республики сказали ТАСС, что пересмотр соглашения об административной границе не планируется.

В столице Ингушетии третий день не утихают протесты против обмена территориями с Чечней в рамках соглашения о границе. В четверг силовики стреляли в воздух для разгона недовольных.