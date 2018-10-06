Парламент Ингушетии на фоне протестов повторно проголосует по вопросу о соглашении с Чечней
Это вряд ли заставит протестующих разойтись, сказал «Эху Москвы» исследователь организации Amnesty International Олег Козловский.
Повторное голосование парламента произойдет в понедельник, сообщил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов, передает «Интерфакс». В то же время в пресс-службе парламента республики сказали ТАСС, что пересмотр соглашения об административной границе не планируется.
В столице Ингушетии третий день не утихают протесты против обмена территориями с Чечней в рамках соглашения о границе. В четверг силовики стреляли в воздух для разгона недовольных.
Комментарии3
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edyunia 06 октября 2018 | 22:06
Интересно, как в этот раз проголосуют?
palm_coast 06 октября 2018 | 22:13
edyunia:
Да это совсем не интересно Рамзану Кадырову.
tv_victim 06 октября 2018 | 22:07
На бис?