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Эксклюзив Эха 21:04, 06 октября 2018

По данным Минобороны за последние два года вдвое уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от военной службы

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что за последние два года вдвое уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от военной службы.

«Кардинально изменилось отношение молодежи и, самое главное, родителей молодежи к Вооруженным Силам. За последние два года, если брать с 2016 года, у нас вдвое уменьшилось количество граждан, которые уклоняются от военной службы. И на сегодняшний день их 1600 человек», — сказал он.

По словам Е.Бурдинского, на данный момент постоянно проводятся социологические опросы не только министерством обороны, но и всероссийскими организациями, благодаря которым можно увидеть по субъектам РФ — какой возраст и  как относится к изменениям в Вооруженных Силах РФ. «Исследования показывают о том, что 80% нашего населения уверены в Вооруженных силах, самое главное в тех изменениях, которые у нас произошли, и в том, что Вооруженные Силы защитят наше государство. При этом эти 80% говорят — служить в армии это просто необходимо», — сказал он.

Генерал-лейтенант также добавил, что человек, который уклоняется от военной службы, в будущем не может работать госслужащим. И в этой связи, возросшее желание молодежи служить в армии говорит о том, что она взвешивает все риски не попасть на госслужбу или на крупные предприятия.

«Руководители крупнейших наших организаций, предприятий, а особенно при приеме на госсулужбу, руководствуются тем, что если молодой человек не прошел военную службу, не имея на то законных оснований, то ему и нет места в рядах госслужбы или на крупных предприятиях. Потому что работодатель любой заинтересован, чтобы к нему приходил дисциплинированный молодой человек, который будет трудиться, а не уклонятся от исполнения трудовых обязанностей. А что дисциплинирует человека — это прохождение службы в рядах Вооруженных Сил», — подчеркнул Е.Бурдинский.

Комментарии

34

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dmast79 06 октября 2018 | 21:11

Уклонисты это позорники. Им надо в паспорт специальную отметку делать, что бы все знали что предъявитель сего - трус, спрятавшийся под мамину юбку. Исключение - блатные, но у них "альтернативная служба" - воровскому миру на зоне.

antiboh 06 октября 2018 | 21:19

dmast79: ну будут допущены до госслужбы? Ну-ну...Это смотря кто родители,а у уклонистов мамы точно не доярки и отцы не комбайнёры..

ma1nbrain 06 октября 2018 | 21:37

dmast79: если молодой человек ценит свое время, мозги и хочет чего-то достичь, он ни за что не пойдёт в армию. Нечего там делать от слова вообще среди быдла, гопников и тупиц, да ещё и с риском вернуться физическим и моральным инвалидом. Потерянный год в нынешнее время стоит очень дорого и наверстать его гораздо сложнее, чем устроить себе отмазку. Слава богу, видимо люди научились делать это легально, отсюда и снижение количества уклонистов.

polikarpich 06 октября 2018 | 21:41

ma1nbrain: А вот с этим абсолютно согласен. Особенно, что касается моей службы.

alexsokoll 06 октября 2018 | 21:50

polikarpich:

Да
В бандеростане явка призывников менее 1%.
В Киеве весной только три майдауна сами пришли
:)))(

polikarpich 06 октября 2018 | 21:54

alexsokoll: А ко мне это какое имеет отношение?

antiboh 06 октября 2018 | 21:59

polikarpich: Тут всё сугубо индивидуально. Мой младший год назад принял присягу и это был его выбор(моё мнение было 50/50),но время как раз он не тратит и через девять месяцев получит лейтенанта военврача с шансом поступить тут же в ординатуру и возможно дальше. К тому же,по сравнению с его штатскими однокурсниками, он уже получает не степуху в 1,5-2 тыры, а З\плату контрактника и уже идёт стаж,хотя "тело" контракта (5 лет)не потревожено. Да есть опасность попадания в "горячку",но на то они и погоны носят.

korikov 06 октября 2018 | 22:00

polikarpich:
Сейчас те, кто уклоняются, выглядят так же, кто живёт за счёт матери до тридцати и не работает. Вот такие утырки и нытики. Нормальные ребята или получают высшее образование, или служат в армии, а потом идут работать.

korikov 06 октября 2018 | 21:53

ma1nbrain:
Вы сами тупые гопники, судя по мировоззрению. Кто не хочет служить может учиться, получать первое и второе высшее образование, жениться и так далее. А время вы теряете сидя за компьютером и оставляя такие дебильные комментарии.
Так как вы мыслили в девяностых годах, вот ваш мозг там и остался, в девяностых, среди блатных дебилов и малиновых пиджаков.

Сейчас всего год служат. В армии военную профессию получают, хоть стрелять научат.

polikarpich 06 октября 2018 | 22:01

korikov: Блатных дебилов и малиновых пиджаков? :-)
Ну, памятуя генерал-директора Золотова, вдруг понимаешь, что браток из 90-х, какой-нибудь Вася Люберецкий - это просто гигант мысли.
А служить мне как-бы и поздновато уже, да ещё и второй раз, что ли?

dmast79 06 октября 2018 | 21:57

ma1nbrain: Служба в армии - это вообще то обязанность, а тот, кто отрицает свои обязанности - не должен иметь и прав! Так что ваш "молодой человек" должен на годик засунуть свои желания и не-желания себе в задницу и идти служить как все, ибо пока что он ничем не лучше "быдла и гопников" - он ноль. С какой это стати он вообще ставит себя выше обычных парней идущих служить? Вот пусть обычные парни и объяснят ему там, в армии, эти простые истины, да всякую навальную дурь из башки выбьют.

polikarpich 06 октября 2018 | 22:06

dmast79: Ну вот оно всё и выясняется, вся эта суть портяночно-ватная. Шелуха слетает и остаётся уродливая суть.
"Из башки выбьют...", "парни объяснят...". Вот она и суть всей путирашки. Выбить, избить, убить, подавить.
А я вот вам лично имею право таким же образом донести некоторые несложные истины, как считаете? Что смогу, так это без сомнений. Дело только в количестве трындюлей, а вот право имею? А сыну вашему или внуку?

eniro 06 октября 2018 | 21:49

dmast79: Ты, хлопчик, Сергею Кожугетовичу это расскажи. Как он бедный и без армии, и без альтернативки в Министры Обороны попал. Это не гос.служба? Или "время было такое"?

dmast79 06 октября 2018 | 21:59

eniro: А разве он уклонист? Или дебил и опп - слова синонимы? Ты, хлопчик, хоть знаешь что значит уклонист? Или у вас бегающие от армии не желающие идти в котловики и киборги-гробики - иначе зовутся??

eniro 06 октября 2018 | 22:09

dmast79: Ну так поведай, чем на благо государства "Великий Генерал" до своего 50 летия занимался.Я послушаю, мне трепачей слушать, не привыкать (под чаек, так до бесконечности)

polsan 06 октября 2018 | 21:56

dmast79: Похоже, что Вы не знаете, кто из известных чиновников в РФ и их детей не служил в армии! ))

ugiazov 06 октября 2018 | 21:59

dmast79: Всех госслужащих, кто не служил срочную уволят?

wuwer 06 октября 2018 | 21:14

Т.е не будут допущены до распила, воровства бюджета и лизания причиндалов высшестоящих?

polikarpich 06 октября 2018 | 21:43

wuwer: Так в армии и научатся всему этому. Армия - это школа жизни для ватников. Там они учатся воровать, врать, прогинаться, шестерить, угождать, изворачиваться.

dmast79 06 октября 2018 | 22:02

polikarpich: Ещё и гнобить всяких лошков, и ломать разных хиппующих либерастиков, и слишком возомнивших о себе борзоватых "правдоискателей" и "свободномыслящих".

polsan 06 октября 2018 | 22:07

dmast79: кроме троллей, Вам за этот пост никто лайк не поставит! )) Уж очень это тупо!

polikarpich 06 октября 2018 | 22:10

dmast79: Да-да, ваша суть уже вылезла наружу. За внешней благопристойностью скрывается уродливая сущность.

russky77 06 октября 2018 | 21:19

Так там макароны каждый день дают! А мамка с папкой на работу заставляют устраиваться

compare 06 октября 2018 | 21:22

научились "вылавливать"?

bonhoeffer 06 октября 2018 | 21:25

Кто в здравом уме захочет стать пушечным мясом неадекватного Путлера?

mikluho_m 06 октября 2018 | 21:26

Человека дисциплинирует хорошая зарплата.
Каждый, кто не согласен - просто иди те на ххх...

edun1952 06 октября 2018 | 21:28

Индульгенция на воровство бюджетных денег...

valia47 06 октября 2018 | 21:30

Просто деваться молодежи некуда. В армии хоть кормят. Лучше быть солдатом, чем работающим, если повезет, нищим.

stas12006 06 октября 2018 | 21:35

Количество умных людей за последнии два года также уменьшилось вдвое - они убегают из россии. Полная корреляция : меньше вменяемых людей - меньше уклонистов.

stas12006 06 октября 2018 | 21:42

Внук золотова , который в лондоне живёт , отслужил?

alger 06 октября 2018 | 21:48

откуда везли кокс в МИД мы знаем(хотя и не всё, так как судя по Машке потоки не все перекрыты)
а вот откуда везут в МО еще вопрос, на афганский герыч непохоже, излагает пока справно, но эйфория откуда
и бред?

polikarpich 06 октября 2018 | 21:52

alger: "Дисциплинированный молодой человек"!!! :-))))))))
Уж где, как не в армии научиться, как "откосить" или "забить"?

hangman_ru 06 октября 2018 | 21:55

"Исследования показывают о том", что и в XXI веке генералы так и не научились по-русски говорить

timber_head 06 октября 2018 | 22:14

Чё, генералу кто-то дал почитать Хайнлайна? Так у Хайнлайна, чтобы стать офицером, нужно было сначала срочную пройти. Как там наш министр обороны поживает с незаконными генеральскими погонами? Подвиг, за который он "Героя России" получил все ещё засекречен?

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