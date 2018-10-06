По данным Минобороны за последние два года вдвое уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от военной службы

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что за последние два года вдвое уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от военной службы.

«Кардинально изменилось отношение молодежи и, самое главное, родителей молодежи к Вооруженным Силам. За последние два года, если брать с 2016 года, у нас вдвое уменьшилось количество граждан, которые уклоняются от военной службы. И на сегодняшний день их 1600 человек», — сказал он.

По словам Е.Бурдинского, на данный момент постоянно проводятся социологические опросы не только министерством обороны, но и всероссийскими организациями, благодаря которым можно увидеть по субъектам РФ — какой возраст и как относится к изменениям в Вооруженных Силах РФ. «Исследования показывают о том, что 80% нашего населения уверены в Вооруженных силах, самое главное в тех изменениях, которые у нас произошли, и в том, что Вооруженные Силы защитят наше государство. При этом эти 80% говорят — служить в армии это просто необходимо», — сказал он.

Генерал-лейтенант также добавил, что человек, который уклоняется от военной службы, в будущем не может работать госслужащим. И в этой связи, возросшее желание молодежи служить в армии говорит о том, что она взвешивает все риски не попасть на госслужбу или на крупные предприятия.

«Руководители крупнейших наших организаций, предприятий, а особенно при приеме на госсулужбу, руководствуются тем, что если молодой человек не прошел военную службу, не имея на то законных оснований, то ему и нет места в рядах госслужбы или на крупных предприятиях. Потому что работодатель любой заинтересован, чтобы к нему приходил дисциплинированный молодой человек, который будет трудиться, а не уклонятся от исполнения трудовых обязанностей. А что дисциплинирует человека — это прохождение службы в рядах Вооруженных Сил», — подчеркнул Е.Бурдинский.