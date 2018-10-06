«Рубин» обыграл на своем поле «Урал» из Екатеринбурга -1:0
Казанский клуб таким образом продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. В турнирной таблице «Рубин» занимает четвертое место, «Урал» идет девятым.
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Казанский клуб таким образом продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. В турнирной таблице «Рубин» занимает четвертое место, «Урал» идет девятым.
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