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21:00, 06 октября 2018

В мире может возникнуть дефицит какао из-за роста потребления шоколада в России

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из лидеров мирового рынка шоколада, швейцарскую компанию Burry Callebaut. Агентство приводит данные исследовательской компании Нильсен, согласно которым потребление шоколада в России с начала года выросло более, чем на 9%, а в остальном мире – на 2,5%.

Комментарии

21

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region62 06 октября 2018 | 21:08

Люблю Бабаевский с орешками.

tvitov66 06 октября 2018 | 21:18

region62: ага и лапшу на уши ... росиянский рынок менее 2% от мирового - КАК ОН МОЖЕТ ВЛИЯТЬ?

dmast79 06 октября 2018 | 21:23

tvitov66: Я смотрю, наши либеры уже агентству Блумберг готовы указывать, что и как говорить? Вот как раз ваше либеральное квакание и есть 2% ни на что не влияющего словесного поноса.

sagen 06 октября 2018 | 21:24

tvitov66: Путин видать себе из шоколада новый замок строит, где-то на Алтае, подальше от глаз.
А тебе девочка чего? Мне шоколадную куколку, пожалуйста. Тебе мальчика или девочку? Давайте мальчика, в нем чуточку больше шоколада...

danko1 06 октября 2018 | 21:33

sagen: Видно, что россияне воспользовались старым советом и в отсутствии денег на хлеб насущный перешли не на пирожные, а на шоколад.

palm_coast 06 октября 2018 | 21:50

В России все в шоколаде! А тот тут некоторые, не буду показывать пальцем, гнусят про импотенцию Кремля и Путина в частности..

idshoohov 06 октября 2018 | 21:59

tvitov66:
06 октября 2018 | 21:57
А говорят, что в России плохо живут. В СССР шоколад был признаком роскоши.

pulalala 06 октября 2018 | 21:11

Посмотрят киселя на экране -
и тут же заедают стресс шоколадом.
Кисель - сила.

dmast79 06 октября 2018 | 21:13

pulalala: Ужас как крутятся либеры, пытаясь комментировать такую зрадную новость.

seryj_wolk 06 октября 2018 | 21:13

Рфики - мастера подделок. Быстро заменят какао коричневой субстанцией, подсластят и чем нибудь забьют неприятный запах.

jetsam 06 октября 2018 | 21:18

блеф. готовят к поднятию цен на шоколад.
водка подорожала тоже из-за роста потребления?
а бензин? а мясо? а золото? а электричество с соц.нормой?
а пенсионный возраст?
так шикарно живем. что все сметаем? :))))

* кто жил в ссср должен помнить - повышение цен на кофе из индии
в связи с пожарами в бразилии (~74-77)

dmast79 06 октября 2018 | 21:25

Да, Блумберг знатно потроллил хохлоту и демшизу... ))

meteor1908 06 октября 2018 | 21:57

jetsam: увы. В моём советском детстве кофе был... на упаковке написано, что якобы это кофе, но с цикорием.

dunai10 06 октября 2018 | 21:19

Данная "новость" - ФУФЛО.

russky77 06 октября 2018 | 21:21

Онанищенко! Фас батончик! Спаси мировые цены на какаву!

kama 06 октября 2018 | 21:26

главное, чтобы в Китае не выросло.

glebbalbesov 06 октября 2018 | 21:29

И что йэхо предлогает? Ядерной бомбой этих "пожирателей шоколада"?...

glebbalbesov 06 октября 2018 | 21:31

glebbalbesov: "предлагает".. . Хотя на йэхо и так сойдет.....

edun1952 06 октября 2018 | 21:32

Путиноиды в шоколаде за счет пенсионеров...

lager23 06 октября 2018 | 21:46

Шоколад бывает разный, в РФ оптимизациия и падение покупательского спроса, соответственно и шоколад падает в качестве, не опускаясь в количестве, так что новость - фейк...ещё не скоро мы русские «подомнём» европейские рынки шоколада.

idshoohov 06 октября 2018 | 21:57

А говорят, что в России плохо живут. В СССР шоколад был признаком роскоши.

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