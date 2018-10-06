В мире может возникнуть дефицит какао из-за роста потребления шоколада в России
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из лидеров мирового рынка шоколада, швейцарскую компанию Burry Callebaut. Агентство приводит данные исследовательской компании Нильсен, согласно которым потребление шоколада в России с начала года выросло более, чем на 9%, а в остальном мире – на 2,5%.
Комментарии21
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region62 06 октября 2018 | 21:08
Люблю Бабаевский с орешками.
tvitov66 06 октября 2018 | 21:18
region62: ага и лапшу на уши ... росиянский рынок менее 2% от мирового - КАК ОН МОЖЕТ ВЛИЯТЬ?
dmast79 06 октября 2018 | 21:23
tvitov66: Я смотрю, наши либеры уже агентству Блумберг готовы указывать, что и как говорить? Вот как раз ваше либеральное квакание и есть 2% ни на что не влияющего словесного поноса.
sagen 06 октября 2018 | 21:24
tvitov66: Путин видать себе из шоколада новый замок строит, где-то на Алтае, подальше от глаз.
А тебе девочка чего? Мне шоколадную куколку, пожалуйста. Тебе мальчика или девочку? Давайте мальчика, в нем чуточку больше шоколада...
danko1 06 октября 2018 | 21:33
sagen: Видно, что россияне воспользовались старым советом и в отсутствии денег на хлеб насущный перешли не на пирожные, а на шоколад.
palm_coast 06 октября 2018 | 21:50
В России все в шоколаде! А тот тут некоторые, не буду показывать пальцем, гнусят про импотенцию Кремля и Путина в частности..
idshoohov 06 октября 2018 | 21:59
tvitov66:
06 октября 2018 | 21:57
А говорят, что в России плохо живут. В СССР шоколад был признаком роскоши.
pulalala 06 октября 2018 | 21:11
Посмотрят киселя на экране -
и тут же заедают стресс шоколадом.
Кисель - сила.
dmast79 06 октября 2018 | 21:13
pulalala: Ужас как крутятся либеры, пытаясь комментировать такую зрадную новость.
seryj_wolk 06 октября 2018 | 21:13
Рфики - мастера подделок. Быстро заменят какао коричневой субстанцией, подсластят и чем нибудь забьют неприятный запах.
jetsam 06 октября 2018 | 21:18
блеф. готовят к поднятию цен на шоколад.
водка подорожала тоже из-за роста потребления?
а бензин? а мясо? а золото? а электричество с соц.нормой?
а пенсионный возраст?
так шикарно живем. что все сметаем? :))))
* кто жил в ссср должен помнить - повышение цен на кофе из индии
в связи с пожарами в бразилии (~74-77)
dmast79 06 октября 2018 | 21:25
Да, Блумберг знатно потроллил хохлоту и демшизу... ))
meteor1908 06 октября 2018 | 21:57
jetsam: увы. В моём советском детстве кофе был... на упаковке написано, что якобы это кофе, но с цикорием.
dunai10 06 октября 2018 | 21:19
Данная "новость" - ФУФЛО.
russky77 06 октября 2018 | 21:21
Онанищенко! Фас батончик! Спаси мировые цены на какаву!
kama 06 октября 2018 | 21:26
главное, чтобы в Китае не выросло.
glebbalbesov 06 октября 2018 | 21:29
И что йэхо предлогает? Ядерной бомбой этих "пожирателей шоколада"?...
glebbalbesov 06 октября 2018 | 21:31
glebbalbesov: "предлагает".. . Хотя на йэхо и так сойдет.....
edun1952 06 октября 2018 | 21:32
Путиноиды в шоколаде за счет пенсионеров...
lager23 06 октября 2018 | 21:46
Шоколад бывает разный, в РФ оптимизациия и падение покупательского спроса, соответственно и шоколад падает в качестве, не опускаясь в количестве, так что новость - фейк...ещё не скоро мы русские «подомнём» европейские рынки шоколада.
idshoohov 06 октября 2018 | 21:57
А говорят, что в России плохо живут. В СССР шоколад был признаком роскоши.