В мире может возникнуть дефицит какао из-за роста потребления шоколада в России

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из лидеров мирового рынка шоколада, швейцарскую компанию Burry Callebaut. Агентство приводит данные исследовательской компании Нильсен, согласно которым потребление шоколада в России с начала года выросло более, чем на 9%, а в остальном мире – на 2,5%.