В Дагестане маршрутка столкнулась с коровой, пострадали 10 человек
Все они доставлены в больницу. Как сказали ТАСС в МВД, маршрутная «Газель» ехала из Махачкалы в Хасавюрт. О судьбе коровы не сообщается.
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Все они доставлены в больницу. Как сказали ТАСС в МВД, маршрутная «Газель» ехала из Махачкалы в Хасавюрт. О судьбе коровы не сообщается.
Комментарии10
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novyyrusic 06 октября 2018 | 21:17
О судьбе коровы не сообщается.
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А это самое главное. Корову жалко. бедное животное.
tvitov66 06 октября 2018 | 21:25
novyyrusic: главное что бы удои в нашей сверхдержаве сильно не пострадали
polikarpich 06 октября 2018 | 21:38
tvitov66: Всё равно молоко в Китае покупать собираются.
uhovostro 06 октября 2018 | 21:32
novyyrusic: /О судьбе коровы не сообщается/
Арестовали за экстремизм...
mikluho_m 06 октября 2018 | 21:20
В Индии все эти 10 по выздоровлении были бы направлены под суд и в тюрьму за убийство коровы!
ymnikymnik 06 октября 2018 | 21:26
Корова виновата перешла дорогу не на пешеходном .
ivar1964 06 октября 2018 | 21:47
Выходит, водитель глупее коровы?
uhovostro 06 октября 2018 | 21:49
ivar1964: А Вас это сильно удивляет?!..
benin_papa__ 06 октября 2018 | 22:09
А вот ишак нипочем бы с коровой не столкнулся.
В ста случаях из ста.
mancuss 06 октября 2018 | 22:09
Корова отделалась легким испугом.