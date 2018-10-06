Явка на парламентских выборах в Латвии составила более 52%
Это данные ЦИКа. Впрочем, выборы были бы признаны состоявшимися при любой явке. Первые официальные результаты станут известны около полуночи. Пока два опроса избирателей выявили разных возможных победителей парламентских выборов. По результатам одного экзит-пола, лидирует поддерживаемая русскоязычным населением партия «Согласия» с 19,5%, а по результатам другого опроса – впереди Новая консервативная партия, которая набрала 14,5%.
Комментарии4
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abu_vgrobu 06 октября 2018 | 21:11
При внешнем управлении эти отличия (если они есть) ничего не значат. Любая победившая партия будет делать то, что скажут.
mews Михаил Степанцов 06 октября 2018 | 21:18
abu_vgrobu, при вере в конспирологию любые сколь угодно свободные и демократические выборы можно обгадить одной фразой.
beregov_net 06 октября 2018 | 21:20
abu_vgrobu: Это не твои мысли , тебе их внушили рептилоиды с Нибиру
citizenkane 06 октября 2018 | 21:49
Un tas hotj jestj vibori.