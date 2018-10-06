Явка на парламентских выборах в Латвии составила более 52%

Это данные ЦИКа. Впрочем, выборы были бы признаны состоявшимися при любой явке. Первые официальные результаты станут известны около полуночи. Пока два опроса избирателей выявили разных возможных победителей парламентских выборов. По результатам одного экзит-пола, лидирует поддерживаемая русскоязычным населением партия «Согласия» с 19,5%, а по результатам другого опроса – впереди Новая консервативная партия, которая набрала 14,5%.