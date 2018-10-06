В Генпрокуратуре назвали бредом версию о том, что пилот вертолета с замгенпрокурора на борту был убит
Официальный представитель ведомства Александр Куренной призвал не поддаваться на провокации. Он обратил внимание на официальную позицию СК, который опроверг информацию о наличии огнестрельных ранений у погибших в катастрофе с вертолетом в Костромской области. Ранее сегодня радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщила о том, что пилот якобы был убит до аварии двумя выстрелами в спину. Катастрофа произошла 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека. Как сообщил источник «Интерфакса», погибший заместитель генерального прокурора Саак Карапетян курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии11
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ki000999 06 октября 2018 | 21:11
СК опровергает, Генпрокуратура называет бредом. Доверия обоим ноль...................................... Значит так и есть.
antiboh 06 октября 2018 | 21:30
ki000999: стрелявший ,видимо,имел парашют..Могло так быть? Запросто.
sbk 06 октября 2018 | 21:54
antiboh: Не только парашют. Еще сигару, виски и звездно-полосатую футболку.
rabin_tagor 06 октября 2018 | 21:49
ki000999: а что, очень даже правдоподобно. Прокурора кончают раньше. Загружают в вертолет, говорят сопровождающим, что разыграете "драму на охоте". А какой-то чепига из Очистки стреляет в летчика, выпрыгивает из вертолета. Вряд ли прокурор полетел бы на эту "охоту"по собственной воле.
russky77 06 октября 2018 | 21:16
Бред - любимое слово путина и, в последствии, его окружения. Оно несёт сакральную силу. Скоро силовики освоят второе любимое слово царя: чушь
ft18 06 октября 2018 | 21:34
russky77: Психи тоже очень любят все эти слова!
mikluho_m 06 октября 2018 | 21:23
А это правда, что маленький Путин в детстве заблудился в горах и его подобрали и выкормили коммунисты?
russky77 06 октября 2018 | 21:33
mikluho_m: Это бред. он же чушь, фуфло и компот...
ft18 06 октября 2018 | 21:43
mikluho_m: Есть версо, что это были дети Йети ;)))
ft18 06 октября 2018 | 21:32
Всенепременно бред, но звучит весьма правдоподобно!
beobachter 06 октября 2018 | 22:02
Мы /СК и прокуратура/ рождены, чтоб сказку /бред/ сделать былью.....