Парламент Ингушетии на третий день протестов аннулировал голосование по соглашению с Чечней
Повторное голосование по вопросу ратификации договора о границе намечено на понедельник. Как передает «Интерфакс», это сообщил на митинге в столице Ингушетии депутат Сет-Салим Ахильгов. Главы Ингушетии и Чечни ранее подписали соглашение об административной границе, которое предусматривает обмен равноценными территориями. В Ингушетии это вызвало стихийные протесты, которые продолжаются до сих пор.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kryimzdick 06 октября 2018 | 21:03
где-то в Грозном взорвался минимум один пукан.
putin_itogy 06 октября 2018 | 21:27
Азбучная истина для россиян.
как надо разговаривать с "сильной властью", и "страшными нацгвардейцами",
чтобы вас не посадили "за скол эмали зубов" полицая,
И чтобы над вами, два(три) десятилетия, не куражился "горбатый тиран".
Элементарно:
Если на площадь Москвы выходит 30000 человек:
власть избивает 30000 человек, активистов сажает в тюрьму, на 8-12 лет.
остальных, прохожих, и прочих жестоко штрафует, от 20-400 000 рублей,
и каждого берёт на учёт в фсб.
Если на площадь Москвы выходит 1 000 000 человек: власть вежливо спрашивает; "какие у народа проблемы"?, И чем она, "может помочь народу"..
А нацгвардия, бурно братается с народом.
По окончании всего действа, Власть, просит простить себя, и отменяет все свои "реформы", не в пользу народа.
lehich 06 октября 2018 | 21:41
putin_itogy: Истина не в этом. Истина в том, что миллион не выйдет. Может быть, пока?!
kryimzdick 06 октября 2018 | 21:52
lehich: вопрос выживания. Нет- так нет
prosto_tak 06 октября 2018 | 22:05
lehich: "Истина в том, что миллион не выйдет"
В 89-91 выходил. И рано или поздно выйдет опять. Эта власть заставит выйти даже самых трусливых и ленивых.
hryunmorzgov 06 октября 2018 | 21:56
putin_itogy: Если на площадь Москвы выходит 1 000 000 человек: власть вежливо спрашива...
=================================
Мечты, мечты...
...не вышел у рамзана местный крымнаш, ингуши оказались с яйцами...
Наши в лучшем случае пойдут на очередные фейковые граб..., ой,выборы, конечно, - в надежде, что в очередной раз будет не 1%, а скажем, 10.
И будут тщательно наблюдать, чтобы не было вброса...
В конце со вздохом облегчения изрекут: вбросов не было, шарик действительно под правым напёрстком, а не там, где наивные думали, и 70% - реальная цифра.
Рад за ингушей...
palm_coast 06 октября 2018 | 22:01
hryunmorzgov:
Рано радуетесь. Считаю. Решение Кадыровым принято и отмене не подлежит. А яйтса ингушей, как обычно всегда и было, пойдут побитыми на омлет.
desdichado 06 октября 2018 | 21:28
//Парламент Ингушетии аннулировал голосование//
Тогда в чём смысл повторного голосования?!
vinnidi 06 октября 2018 | 21:32
desdichado: Смысл - в откладывании решения проблемных территорий до лучших времен, когда в чечне будет нормальный избранный народом легитимный глава!!!
palm_coast 06 октября 2018 | 21:56
vinnidi:
Хотите сказать, что на выборах Кадырова главой Чечни были нарушения?, но наблюдатели их не зафиксировали - Рамзан Кадыров был выбран честно и единогласно.
Возражения есть?
vinnidi 06 октября 2018 | 22:01
palm_coast: .А еще он по совместительству акадЭмик и генерал МВД, а также герой России и любитель первых своих русских с 16 лет!!!
desdichado 06 октября 2018 | 22:05
palm_coast: //...но наблюдатели их не зафиксировали//
Наблюдатели от ГД?
palm_coast 06 октября 2018 | 22:09
desdichado:
Ааа, дак вы еще и Госдуме не доверяете..?, надо бы к вам присмотреться по внимательнее соответствующим органам., экстремистским душком от вас попахивает товарищ.
oleg_kievlyanin 06 октября 2018 | 21:31
Представьте, как бы в РФ сейчас хорошо жилось, если бы в 2014 году россияне вышли с таким же мощным протестом против изменения границ РФ с Украиной. Но большинство, радуясь крымнашу показали себя падкими на халяву обывателями с менталитетом гопников.
dassie Алексей Памятных 06 октября 2018 | 21:34
По-моему, верховной власти конфликт выгоден - он отвлекает ширнармассы от шпионско-диверсионного скандала, в котором Россия выглядит, мягко говоря, бледно. А что могут пострадать люди в большом количестве - так когда власть о них думала?
sbk 06 октября 2018 | 21:50
Что-то ничего на эту тему не видать по нашему самому правдивому и независимому в мире ТВ...
Даже слово "Ингушетия" ни разу не прозвучало...
tv_victim 06 октября 2018 | 21:58
sbk: наше ТВ - это только "шо там у хохлов"....