Парламент Ингушетии на третий день протестов аннулировал голосование по соглашению с Чечней

Повторное голосование по вопросу ратификации договора о границе намечено на понедельник. Как передает «Интерфакс», это сообщил на митинге в столице Ингушетии депутат Сет-Салим Ахильгов. Главы Ингушетии и Чечни ранее подписали соглашение об административной границе, которое предусматривает обмен равноценными территориями. В Ингушетии это вызвало стихийные протесты, которые продолжаются до сих пор.