Два опроса избирателей в Латвии выявили разных возможных победителей парламентских выборов
По результатам одного экзит-пола, лидирует поддерживаемая русскоязычным населением партия «Согласия» с 19,5%, а по результатам другого опроса – впереди Новая консервативная партия, которая набрала 14,5%.
Комментарии3
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novyyrusic 06 октября 2018 | 21:02
Разброс находится в пределах точности опроса, поэтому сказать нечего нельзя.
Да и победитель с результатом 20% ничего не решает.
Решать будет та партия, которая сумеет образовать коалицию, которая будет иметь большинство в парламенте.
Не факт, что это будет партия, которая получила на 1% больше других.
antiboh 06 октября 2018 | 21:15
novyyrusic: Согласие побеждала,если не ошибаюсь,и на прошлых выборах ,но была оппозиции
abu_vgrobu 06 октября 2018 | 21:14
Нас обвинят во вмешательстве сразу после подсчёта голосов или старшие товарищи посоветовали им приберечь этот камень за пазухой для подходящего момента?