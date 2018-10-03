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Эксклюзив Эха 20:42, 06 октября 2018

В Генштабе прокомментировали, кто может получить отсрочку от армии

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», кто может получить временное освобождение от службы в армии.

«Категории людей, которые могут получить отсрочки – это те, которые проходят обучение в образовательных учреждениях, имеющие госаккредитацию, то есть в школе, среднее профессиональное образовательное учреждение, и высшее учебное заведение. При этом необходимо отметить, если вдруг студента отчисляют, то он это право теряет. Нас (военные комиссариаты) все учебные заведения сразу же информируют об этом. Военный комиссариат тут же приглашает таких представителей на призывную комиссию для принятия решения», — сказал он.

Е.Бурдинский также добавил, что есть возможность проходить службу вблизи места жительства. «У нас есть преференция таких категорий — это женатые, если у призывника есть дети, и имеющие престарелого возраста или больные родители. Но если отсрочка не предоставлялась, то молодой человек принадлежал призыву для прохождения военной службы», — сказал он.

Однако, по словам Е.Бурдинского, есть такие регионы, где нет военных частей, чтобы призывники, имеющие данные «преференции», проходили службу вблизи места жительства. В таких случаях, добавил он, призывников направляют в соседние субъекты РФ, где имеется воинская часть.

«В случае, если у призывника имеется беременная жена или имеет ребенка, то при рождении она получает единовременное пособие — более 26539 тысяч рублей. Ежемесячно при рождении ребенка получает выплаты — 11374 рубля. Это когда муж находится на службе. Это при условии, что родился один ребенок. А если два ребенка, он уже не подлежит призыву. Если говорить о статистике, то у нас женатых в пределах более 3,5 тысяч проходит каждую призывную кампанию, имеющие при этом ребенка — осенью прошлого года у нас было 1200 где-то, а весной прошлого 1320 таких молодых людей. Эта статистика она улучшается постоянно и повышается», — отметил генерал-лейтенант.

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