СК опровергает убийство пилота вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора России
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что ни у одного из погибших не обнаружено огнестрельных ранений.
Ранее сегодня радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщило, что пилот якобы был убит двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью «Эху Москвы» назвал эту информацию бредом.
По версии телеграмм-канала Mash, пассажиры летели с охоты и боеприпасы могли сдетонировать в результате пожара.
Вертолет разбился 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека, в том числе замгенпрокуратура Саак Карапетян. По данным источника «Интерфакса», он курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.
Комментарии3
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barssuk 06 октября 2018 | 20:38
Мафия уничтожает следы
alladinov_03 06 октября 2018 | 20:45
Благодаря этой новости я узнал, что замы генрокуроров хорошо зарабатывают. Настолько хорошо, что могут позволить себе со своей зарплаты ехать на охоту не электричкой, как я думал ранее, а арендовать цельный вертолет. Я думаю, тыщ сорок пять рублей он в месяц заколачивает, а то и все пятьдесят. Роисся, вперде!
sedoff 06 октября 2018 | 20:44
Охота, это такое дело. Не всегда охотник побеждает.