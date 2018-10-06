СК опровергает убийство пилота вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора России

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что ни у одного из погибших не обнаружено огнестрельных ранений.

Ранее сегодня радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщило, что пилот якобы был убит двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью «Эху Москвы» назвал эту информацию бредом.

По версии телеграмм-канала Mash, пассажиры летели с охоты и боеприпасы могли сдетонировать в результате пожара.

Вертолет разбился 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека, в том числе замгенпрокуратура Саак Карапетян. По данным источника «Интерфакса», он курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.