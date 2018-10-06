Парламент Ингушетии в понедельник повторно проголосует по договору о границе с Чечней

Результаты первого голосования аннулированы, сообщил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов, передает «Интерфакс». Стихийная акция против передачи Чечне части ингушских земель началась в четверг. Тогда же силовики открыли огонь в воздух для разгона протестующих. Но акция продолжается до сих пор. Теперь ее участники требуют также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Тем, временем, правительство Ингушетии согласовало проведение митинга против соглашения о границе с Чечней в период с 8 по 15 октября в столице республике.