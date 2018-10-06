Парламент Ингушетии в понедельник повторно проголосует по договору о границе с Чечней
Результаты первого голосования аннулированы, сообщил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов, передает «Интерфакс». Стихийная акция против передачи Чечне части ингушских земель началась в четверг. Тогда же силовики открыли огонь в воздух для разгона протестующих. Но акция продолжается до сих пор. Теперь ее участники требуют также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Тем, временем, правительство Ингушетии согласовало проведение митинга против соглашения о границе с Чечней в период с 8 по 15 октября в столице республике.
Комментарии4
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vreyhardn 06 октября 2018 | 20:36
Повторно! Во как! И ленточки с шариками не понадобились.
pattrick 06 октября 2018 | 20:45
Теперь ее участники требуют также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова...
Для этого всё и делалось. Какие-то ингушские политики, которым в случае отставки Ю.Евкурова светит занять его место и ключевые денежные посты, зацепились за этот случай с территориями как за предлог и вывели своих родственников на улицу.
ugiazov 06 октября 2018 | 20:40
Мало земли у ингушей, и они Родную землю ценят. А в Сибири много земли, и народ другой.
kryimzdick 06 октября 2018 | 20:41
что скажет товарищ орденоносец академик Кадыров?