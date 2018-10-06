Уже более 28 тысяч призывников были вызваны для прохождения мероприятий в рамках осеннего призыва. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«С 1 октября уже работает призывные комиссии, более 28 тысяч молодых людей были вызваны для прохождения мероприятий в рамках осеннего призыва на военную службу. В отношении 13 тысяч человек уже вынесены решения о призыве на военную службу», — сказал он.

По словам Е.Бурдинского, всех призывников предупредили о сроках, когда необходимо явиться им в военный комиссариат для прохождения военной службы.

«По прибытию в места прохождения службы — воинские части — с молодыми людьми будут проведены также мероприятия изучения на предмет годности.

Мероприятия у нас начались во всех субъектах, за исключением некоторых субъектов РФ. Например, с 1 ноября призывная кампания начнется только в республике Коми и в ряде муниципальных образований Камчатского края, Сахалина, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», — отметил он.

Те, кто трудится в сельской местности, добавил генерал-лейтенант, будут привлекать для проведения мероприятий с 15 октября, для того, чтобы они могли решить все свои вопросы с уборкой урожая. «Если говорить о педагогических работниках, то осенью их не призывают на военную службу, они подлежали призыву только весной», — сообщил он.

Согласно графику, первые отправки новобранцев в войска запланированы на 15 октября, — добавил Е.Бурдинский.