Уже более 28 тысяч призывников были вызваны для прохождения мероприятий в рамках осеннего призыва
Уже более 28 тысяч призывников были вызваны для прохождения мероприятий в рамках осеннего призыва. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
«С 1 октября уже работает призывные комиссии, более 28 тысяч молодых людей были вызваны для прохождения мероприятий в рамках осеннего призыва на военную службу. В отношении 13 тысяч человек уже вынесены решения о призыве на военную службу», — сказал он.
По словам Е.Бурдинского, всех призывников предупредили о сроках, когда необходимо явиться им в военный комиссариат для прохождения военной службы.
«По прибытию в места прохождения службы — воинские части — с молодыми людьми будут проведены также мероприятия изучения на предмет годности.
Мероприятия у нас начались во всех субъектах, за исключением некоторых субъектов РФ. Например, с 1 ноября призывная кампания начнется только в республике Коми и в ряде муниципальных образований Камчатского края, Сахалина, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», — отметил он.
Те, кто трудится в сельской местности, добавил генерал-лейтенант, будут привлекать для проведения мероприятий с 15 октября, для того, чтобы они могли решить все свои вопросы с уборкой урожая. «Если говорить о педагогических работниках, то осенью их не призывают на военную службу, они подлежали призыву только весной», — сообщил он.
Согласно графику, первые отправки новобранцев в войска запланированы на 15 октября, — добавил Е.Бурдинский.
Комментарии19
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dmast79 06 октября 2018 | 20:11
Удачи ребятам! Подальше от начальства, поближе к кухне... а там на дембель - вернётесь домой, все девчата ваши!
testmeter 06 октября 2018 | 20:17
dmast79: "Подальше от начальства, поближе к кухне" ///
А также подальше от скрепных идей "русского мира". А то ведь бродячим собачкам на Донбассе и в Сирии молодого мяска добавится
dmast79 06 октября 2018 | 20:24
testmeter: Если будут учиться военному делу должным образом, то бандеровско-игиловского мяса будет как и сейчас - предостаточно, и собачки будут сыты до ожирения, и наши парни целы (не говоря уже о том. что ни в Сирии, ни на Донбассе призывников нет).
kryimzdick 06 октября 2018 | 20:35
dmast79: где это наши парни были целы до сих пор?
dmast79 06 октября 2018 | 20:42
kryimzdick: Ваши не знаю. Нашим - удачной службы и скорейшего возвращения живыми и здоровыми, к родителям, друзьям, невестам!
kryimzdick 06 октября 2018 | 20:45
dmast79: Максим Перепелица тебе чтоле? Сейчас 21 век, никто никому не должен ничего, служить за ротенбергов только дебилы будут
ura_123 06 октября 2018 | 20:22
А в планах было призвать 130 с копеечками тысяч... Но патрики усиленно косили)))
dmast79 06 октября 2018 | 20:34
ura_123: Так призыв только начался! Косить вроде не модно уже, особенно в глубинке, где люди проще и смотрят на вещи и людей по старинке - "Не служил - не мужик". Да и условия службы мягко говоря иные, не то что в позднем СССР и Россией 90-х, когда самое страшное было даже не дедовщина, а возможность попадания в цинковый гроб или в плен в бездарных и предательских войнах на территории "новой, свободной, демократической России"...
kryimzdick 06 октября 2018 | 20:36
dmast79: нет никакой глубинки и старинки, алё, 21 век на дворе. Дураков нет впахивать на Путина и ротенбергов.
dmast79 06 октября 2018 | 20:44
kryimzdick: Люди служат ради своей страны и своих семей, что бы всякая мразь не смела совать своё рыло на нашу землю! Ну а придурошных у кого ротенберги в голове - и так в армию не берут..
ura_123 06 октября 2018 | 20:38
dmast79: Но патрики усиленно косили,ведь при пригожинской кухоньке так сытно и тепло)))
sasass 06 октября 2018 | 20:24
Бесплатное пушечное мясо власть получает от народа для своей защиты и несмотря на это еще дерет три шкуру с него ...
edun1952 06 октября 2018 | 20:24
Пушечное мясо для пожилого авантюриста.
forward 06 октября 2018 | 20:24
А язык то какой сочный, армейский - "мероприятия по изучению годности", "решить все свои вопросы по уборке урожая"...
Интересно, это профессия накладывает отпечаток, или туда идут с такими способностями...
polsan 06 октября 2018 | 20:36
forward: как надену портупею ..... Любая профессия накладывает! ))
tv_victim 06 октября 2018 | 20:26
Сучье племя... Слабаки позорные.... Те, кто отлынивает от службы.
kryimzdick 06 октября 2018 | 20:37
tv_victim: служат собачки.
oneoretwo 06 октября 2018 | 20:35
...лсдуйс-ы с компашкой уже в окопах ?...
ugiazov 06 октября 2018 | 20:45
\\мероприятия изучения на предмет годности \\
Что-то мне думается что такие мероприятия должны проводить ДО призыва.