Экзитпол: Социал-демократическая партия «Согласие» побеждает на выборах в Сейм Латвии с 19,4% голосов
По данным экзитпола, в парламент также проходят «Для развития/За!» (13,4%), национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (12,6%), Новая консервативная партия (12,4%), «Кому принадлежит государство» (11,5%), правящий Союз «зеленых» и крестьян (9,7%) и партия «Новое Единство» (6,9%).
Комментарии7
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kuxxxku 06 октября 2018 | 20:13
Ура Шпроты-навсегда прошли!!!
polsan 06 октября 2018 | 20:29
kuxxxku: как надо ненавидеть всех и своих тоже, чтобы каждый день, пытаться кого-то на сайте оскорбить! )) Удел тролля за 11-80 заработать себе язву желудка и психоз! ))
nnikolay 06 октября 2018 | 20:37
polsan:
"Удел тролля.."
Что же Вы оскорбляете?
zztop1960 06 октября 2018 | 20:23
Облом Жданок , которую российские СМИ приглашают на ток-шоу. Союз русских Латвии со Жданок опять обос..ались.
kryimzdick 06 октября 2018 | 20:25
Они за наших или за ихних?
sasass 06 октября 2018 | 20:30
Ушаков умеет работать в политике и в хозяйстве - такие люди очень полезны бывают на президентских должностях...
zztop1960 06 октября 2018 | 20:33
sasass: Русские нацики- имперцы и комуняки в пролёте , а ведь их предупреждали , не надо идти с лузершей Жданок , которую очень любят в Кремле.