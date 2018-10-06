Экзитпол: Социал-демократическая партия «Согласие» побеждает на выборах в Сейм Латвии с 19,4% голосов

Социал-демократическая партия «Согласие» побеждает на выборах в парламент (Сейм) Латвии с 19,4%, согласно данным экзитпола Рижского университета им. Страдыня.

По данным экзитпола, в парламент также проходят «Для развития/За!» (13,4%), национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (12,6%), Новая консервативная партия (12,4%), «Кому принадлежит государство» (11,5%), правящий Союз «зеленых» и крестьян (9,7%) и партия «Новое Единство» (6,9%).