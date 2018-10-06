Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей «М-Видео»
Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей компании «М-Видео». Как пишет газета «Коммерсант», по версии следствия, офицер Роман Егоров, получая взятки, выделял вооруженное сопровождение как самому бизнесмену Павлу Брееву, так и членам его семьи.
Комментарии3
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curious69_ 06 октября 2018 | 20:16
Вт что интересно... Американские миллионеры тоже живут с круглосуточной вооружённой охраной? Если что то я не о охранных фирмах. Это так замечательно жить в России , что богатые люди должны в круглосуточном режиме ОЗИРАТЬСЯ.
edun1952 06 октября 2018 | 20:29
Когда же мы научимся давать ...лей власти за воровство наших налогов...
vreyhardn 06 октября 2018 | 20:39
Ну нормально! Если курс упал, то и в рублях не подработать! Музыканты работают на того, кто платит!