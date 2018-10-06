В Латвии в день парламентских выборов взломали местную соцсеть «Драугием»
На ее главной странице хакеры разместили фотографии российских военных и президента России Владимира Путина, а также его высказывания про русский мир и о том, что граница России нигде не заканчивается. Как передает агентство Дэлфи, сайт соцсети не работал несколько часов. По официальным данным на 16 часов, явка на сегодняшних выборах в Латвии составила почти 40%. Партия «согласие» побеждает на выборах в сейм латвии с 19,4% голосов. Это данные экзитпола Рижского университета.
Комментарии4
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ykpodupa 06 октября 2018 | 20:10
А в чем проблема !? Проебалты правды испугались ?
polsan 06 октября 2018 | 20:17
ykpodupa: а ты такой смелый писать на ЭХЕ, пойди это там у них дома Латвийцам скажи, останется от тебя одно мокрое место и даже 11-80 никто не заплатит твоим родственникам !))
sam2018 06 октября 2018 | 20:17
В следующий раз надо разместить фото Трямпа !
prof57 06 октября 2018 | 20:25
Как жеж без вмешательства российских хакеров.... слава богу не подвели...