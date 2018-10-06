СК опроверг сообщения о том, что пилот вертолета с замгенпрокурора на борту был убит

«Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее сегодня радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщило, что пилот якобы был убит двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью «Эху» назвал эту информацию бредом и призвал не поддаваться на провокации. Вертолет разбился 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека, в том числе замгенпрокуратура Саак Карапетян. По данным источника «Интерфакса», он курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.