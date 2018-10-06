СК опроверг сообщения о том, что пилот вертолета с замгенпрокурора на борту был убит
«Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее сегодня радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщило, что пилот якобы был убит двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью «Эху» назвал эту информацию бредом и призвал не поддаваться на провокации. Вертолет разбился 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека, в том числе замгенпрокуратура Саак Карапетян. По данным источника «Интерфакса», он курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.
Комментарии7
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unprejudiced 06 октября 2018 | 20:08
надеюсь эта госдеповская конторка говорит Москва уже закрыта а все её так называемые журналисты арестованы за фейковый вброс
ykpodupa 06 октября 2018 | 20:12
Его из лука застрелили ! Из спины две стрелы торчали , это все знают ...
merelymy 06 октября 2018 | 20:42
Считается ли опровержение царицей доказательств?
tv_victim 06 октября 2018 | 20:18
"Гаишник отчитывает водителя, который выжил в ДТП:
-- Ну почему Вы не пристегнулись-то, а? Сидите теперь как дурак весь в крови... Вот пассажир Ваш пристегнут, молодец! Сидит теперь в кресле.... Как живой......
sasass 06 октября 2018 | 20:34
Это значит правду не узнаем никогда...
pepetz 06 октября 2018 | 20:40
"представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью «Эху» назвал эту информацию бредом и призвал не поддаваться на провокации."
Конечно. конечно, только вам Саша и верим.
Уже двадцать лет этому бреду не верим!
andy66 06 октября 2018 | 20:44
то что СК бросился опровергать - это и есть самое подозрительное