Парламент Ингушетии аннулировал результаты голосования по ратификации договора о границе с Чечней

Повторное голосование состоится в понедельник, сообщил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов, передает «Интерфакс». Ранее сегодня представитель духовенства Ахмед Барахоев сообщил, что власти Ингушетии пообещали не разгонять митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг начался в Магасе в четверг и продолжается до сих пор. В четверг силовики открыли огонь в воздух. Ранее главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об административной границе между республиками, которое предусматривает обмен равноценными территориями.