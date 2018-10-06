Парламент Ингушетии аннулировал результаты голосования по ратификации договора о границе с Чечней
Повторное голосование состоится в понедельник, сообщил на митинге в Магасе депутат Сет-Салим Ахильгов, передает «Интерфакс». Ранее сегодня представитель духовенства Ахмед Барахоев сообщил, что власти Ингушетии пообещали не разгонять митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг начался в Магасе в четверг и продолжается до сих пор. В четверг силовики открыли огонь в воздух. Ранее главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об административной границе между республиками, которое предусматривает обмен равноценными территориями.
Комментарии15
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croaker 06 октября 2018 | 20:03
Конституционный суд Ингушетии правильно указал, такие вопросы решаются на референдуме, а не кнопкодавителями.
otets_zvezdonyi 06 октября 2018 | 20:30
у кремлевской шпаны очередной облом))
danko1 06 октября 2018 | 20:04
Главы Чечни и Ингушетии грубо нарушили Конституцию.
Не было у них права изменять границы республик.
pyco_mypucmo 06 октября 2018 | 20:10
Да и рамзанка аж взвизгивает, повоевать хочет. А на плешивого всем насрать. Гарант уев.
stas12006 06 октября 2018 | 20:17
вот тебе бабушка и юрьев день!
если освобождение рабской россии и случиться , то только как побочное явления событий на кавказе.
len56 06 октября 2018 | 20:24
Духовность и демократия-две вещи несовместные!
Ингуши русским пример показали,как Родину любить!
oneoretwo 06 октября 2018 | 20:24
...моно(или почти)национальные регионы плешивым труднее расколоть...
молодца, ингуши !!!
wingsw 06 октября 2018 | 20:31
На очереди согласование новых границ с Китаем.Россияне проглотят молча!
kryimzdick 06 октября 2018 | 20:33
не дай боже, Дагестан подключится
lager23 06 октября 2018 | 20:35
Рамзан получил по@блу.... пустячок, а приятно!
vladimirgornitsky 06 октября 2018 | 20:36
Что молчит, как всегда в сложных для страны ситуациях, президент - это привычно.
Но на этот раз даже Песков не удоосужился сообщить что-нибудь вроде того, что "в Кремле внимательно следят за событиями на Кавказе". А ведь обстановка там накалилась не сегодня и не вчера.
Такое наплевательское отношение к ситуации в стране, по-моему, ни в одной стране, ни в демократической, ни в диктаторской. При условии, что страной не управляет неадекватный человек, живущий в другой реальности.
nestor199 06 октября 2018 | 20:45
vladimirgornitsky: Накалилась обстановка?
Одни вайнахи чуток порежут других вайнахов - обычное дело.
pantera_1 06 октября 2018 | 20:38
Повторным голосованием не закончится.
sasass 06 октября 2018 | 20:38
Парламент взял власть в свои руки - Евкурову придется слагать свои полномочия ....
svoi216 06 октября 2018 | 20:46
Учитесь русские как надо протестовать против произвола !! Это не протесты кучки дальнобойщиков - побибикали на обочине и в тину.