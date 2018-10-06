Минобороны планирует создать до конца года две дополнительные научно-производственные роты
Минобороны РФ планирует создать до конца года две дополнительные научно-производственные роты, где призывники смогут проходить срочную службу. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
«Помимо двух уже имеющихся научно-производственных рот будут созданы еще две. Связано это с тем, что продолжение тех внедрений, которые разрабатываются нашими научными подразделениями, а их 16, еще четыре дополнительно данных подразделения. В первую очередь это для того, чтобы закрепить молодых людей на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, который производит продукцию военного назначения и в рамках Гособоронзаказа поставляется в войска», — сказал он.
Е.Бурдинский отметил, что в научно-производственные роты отбирались призывники, у которых есть склонности к техническим и прикладным наукам, есть рационализаторские изобретения.
«В этом году только пока созданы у нас два подразделения. Об эффективности их говорить пока рано. Я думаю, по результатам осенней призывной кампании у нас будет вся статистика, потому что с ними занимались пока по военной подготовке, и сейчас они приступили к выполнению заданий, связанные уже с работой на предприятии», — сказал генерал-лейтенант.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polikarpich 06 октября 2018 | 19:58
А теперь будем изобретать пор-р-ротно!!!
Первая рота - грузить люминь! Вторая рота - грузить чугуний.
fleischwolf 06 октября 2018 | 20:03
А чо роты какие-то? Давайте сразу шарашки возродим!
polikarpich 06 октября 2018 | 20:14
fleischwolf: Да чернорабочих там не хватает, на этих предприятиях. Сэкономить хотят.
ura_123 06 октября 2018 | 20:26
polikarpich: Модернизировать С-200 ))) Или ИЛ-20.а может и то и другое...
edun1952 06 октября 2018 | 20:04
Каждый неандерталец в бой со своей дубиной...
seryj_wolk 06 октября 2018 | 20:10
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье, да уши ваших понежней!
edun1952 06 октября 2018 | 20:19
Наука по приказу, как секс под пистолетом...
sasass 06 октября 2018 | 20:41
Науки и производства нету , а научно -производственная армия есть...)))