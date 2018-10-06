Минобороны планирует создать до конца года две дополнительные научно-производственные роты

Минобороны РФ планирует создать до конца года две дополнительные научно-производственные роты, где призывники смогут проходить срочную службу. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Помимо двух уже имеющихся научно-производственных рот будут созданы еще две. Связано это с тем, что продолжение тех внедрений, которые разрабатываются нашими научными подразделениями, а их 16, еще четыре дополнительно данных подразделения. В первую очередь это для того, чтобы закрепить молодых людей на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, который производит продукцию военного назначения и в рамках Гособоронзаказа поставляется в войска», — сказал он.

Е.Бурдинский отметил, что в научно-производственные роты отбирались призывники, у которых есть склонности к техническим и прикладным наукам, есть рационализаторские изобретения.

«В этом году только пока созданы у нас два подразделения. Об эффективности их говорить пока рано. Я думаю, по результатам осенней призывной кампании у нас будет вся статистика, потому что с ними занимались пока по военной подготовке, и сейчас они приступили к выполнению заданий, связанные уже с работой на предприятии», — сказал генерал-лейтенант.