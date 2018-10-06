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Эксклюзив Эха 19:37, 06 октября 2018

В этом году осенью будет призвано 132500 человек

В этом году осенью будет призвано к военной службе 132500 человек. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«У нас в этом году сенью будет призвано к военной службе 132500 человек, а задание было на осенний призыв 134 тысячи. Весной 2018 года было призвано 128 тысяч человек», — сказал он.

При этом добавил Е.Бурдинский, количество контрактников увеличивается ежегодно, а призывников становится меньше. «Нам поступает новое вооружение на новых принципах, это новые образцы вооружения, поэтому мы меняем оргштатную структуру. И поэтому у нас отдельное подразделение увеличивается количеством личного состава. Исходя из этого, говорить о том, что потребность военной организации она тоже возрастает в количестве молодого пополнения, которое должно приходить. Но за счет контрактников мы как раз возрастающую потребность компенсируем. И получается призывников у нас приходит каждый год все меньше и меньше», — отметил он.

Комментарии

8

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dmast79 06 октября 2018 | 19:46

Самое логичное - увеличить срок службы хотя бы на полгода. Служба год - это вредительство. Не успеваем сделать из сопляка солдата - а ему уже на дембель! И опять всё сначала, опять просадка по боеспособности.

polsan 06 октября 2018 | 20:01

dmast79: они будут служить и тратить ещё пол года своей жизни, ради чего? Чтобы детишки тех, кто своё уже гробанул жили хорошо в Европе и США?

dmast79 06 октября 2018 | 20:05

polsan: Я два года служил и не считаю эти годы потерянными - наоборот, и физически, и духовно развился и обогатился. Но вопрос в том, что год это мало для нормальной ротации - подготовленные солдаты уходят на гражданку до того, как им воспитают замену. Полтора года - оптимальный срок службы в обычных войсках.

polikarpich 06 октября 2018 | 20:28

dmast79: Это чем же это там можно духовно обогатиться?
Воровать, что ли, научиться? Шестерить и прогибаться?
От созерцания большой кучи дерьма, а тем более, пребывания в ней, духовности не прибавится.

midnightblues 06 октября 2018 | 19:54

и сколько вернется??

unprejudiced 06 октября 2018 | 20:10

ряды миньонов персонажа значительно снизятся

dmast79 06 октября 2018 | 20:28

unprejudiced: Не, в армию нормальные ребята идут. А у персонажа лошки которых родоки откупят, либо гомо, либо разные больные-косые-кривые - как ни глянешь на их митинг - словно на приём к офтальмологу выстроились, все в очках.

polikarpich 06 октября 2018 | 20:38

dmast79: То есть, те, у кого зрение не 100% - неполноценные и ненормальные, что ли? Так следует понимать?

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