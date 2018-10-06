В этом году осенью будет призвано 132500 человек

В этом году осенью будет призвано к военной службе 132500 человек. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«У нас в этом году сенью будет призвано к военной службе 132500 человек, а задание было на осенний призыв 134 тысячи. Весной 2018 года было призвано 128 тысяч человек», — сказал он.

При этом добавил Е.Бурдинский, количество контрактников увеличивается ежегодно, а призывников становится меньше. «Нам поступает новое вооружение на новых принципах, это новые образцы вооружения, поэтому мы меняем оргштатную структуру. И поэтому у нас отдельное подразделение увеличивается количеством личного состава. Исходя из этого, говорить о том, что потребность военной организации она тоже возрастает в количестве молодого пополнения, которое должно приходить. Но за счет контрактников мы как раз возрастающую потребность компенсируем. И получается призывников у нас приходит каждый год все меньше и меньше», — отметил он.