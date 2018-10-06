За последние два года количество призывников, пригодных к прохождению военной службы, выросло почти до 80%

За последние два года количество призывников пригодных к прохождению военной службы выросло почти до 77%. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Мы достигли больших результатов. За последние года два годность молодежи увеличилась на 1%. Когда 800 тысяч молодых людей проходит через призывные комиссии, обследование врачей, и говорят, что 76,7 % из всех молодых людей годны к военной службе — это говорит об очень многом. В принципе можно говорить, что около 80 % у нас годны к военной службе», — сказал он.

Е.Бурдинский добавил, что есть субъекты, где годны без ограничений более 53%, — это Ставропольский край, где призваны и отправлены в войска без ограничений. «Это очень высокий показатель. Ранее было 32% — 35%. В этой статистике Ставропольский край и республика Татарстан всегда являлись неоднократными победителями в конкурсе среди субъектов РФ на лучший субъект по подготовке молодежи к военной службе, организации и проведения призыва», — отметил он.

По словам Е.Бурдинского, в привлечении и мотивации молодежи к военной службе участвуют и представители ДОСААФ.

«В военных комиссариатах вместе с представителями ДОСААФ отбирается молодежь для того, чтобы их направить за счет средств Минобороны для подготовки по военной учетной специальности в организации ДОСААФ. Ежегодно у нас отбирается до 30 тысяч молодых людей. В этом году, например, 26 тысяч молодых людей получили подготовку в ДОСААФ. Сейчас проходит подготовку около 13 тысяч молодых людей, остальные уже получили и проходят службу в рядах ВС», — сказал генерал-лейтенант.