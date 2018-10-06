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Эксклюзив Эха 19:35, 06 октября 2018

За последние два года количество призывников, пригодных к прохождению военной службы, выросло почти до 80%

За последние два года количество призывников пригодных к прохождению военной службы выросло почти до 77%. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Мы достигли больших результатов. За последние года два годность молодежи увеличилась на 1%. Когда 800 тысяч молодых людей проходит через призывные комиссии, обследование врачей, и говорят, что 76,7 % из всех молодых людей годны к военной службе — это говорит об очень многом. В принципе можно говорить, что около 80 % у нас годны к военной службе», — сказал он.

Е.Бурдинский добавил, что есть субъекты, где годны без ограничений более 53%, — это Ставропольский край, где призваны и отправлены в войска без ограничений. «Это очень высокий показатель. Ранее было 32% — 35%. В этой статистике Ставропольский край и республика Татарстан всегда являлись неоднократными победителями в конкурсе среди субъектов РФ на лучший субъект по подготовке молодежи к военной службе, организации и проведения призыва», — отметил он.

По словам Е.Бурдинского, в привлечении и мотивации молодежи к военной службе участвуют и представители ДОСААФ.
«В военных комиссариатах вместе с представителями ДОСААФ отбирается молодежь для того, чтобы их направить за счет средств Минобороны для подготовки по военной учетной специальности в организации ДОСААФ. Ежегодно у нас отбирается до 30 тысяч молодых людей. В этом году, например, 26 тысяч молодых людей получили подготовку в ДОСААФ. Сейчас проходит подготовку около 13 тысяч молодых людей, остальные уже получили и проходят службу в рядах ВС», — сказал генерал-лейтенант.

Комментарии

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askol2016 06 октября 2018 | 19:39

Для "пушечного мяса" здоровье не имеет значения

danko1 06 октября 2018 | 19:42

askol2016: То, что квалификация властей практически на нулевом уровне, известно.
Но тут похоже им приказ свыше всех годными признавать, кто на своих ногах дошел до военкомата.

danko1 06 октября 2018 | 19:47

danko1: Квалификация "врачей" практически на нулевом уровне.
Особенно среди молодых.

dmast79 06 октября 2018 | 19:44

askol2016: Здоровье имеет значение для жизни. Вернувшись с армии, я ещё лет пять чувствовал тот заряд физической бодрости, который она мне дала. И очень многое объяснила в этой жизни, и многому научила.

polikarpich 06 октября 2018 | 20:02

dmast79: Да уж, бодрость так и прёт! :-)
Армия - 2 потерянных года. Учиться жизни нужно в жизни, а не в казарме.

dmast79 06 октября 2018 | 19:41

Жаль парней, которые на вопрос девчонок - "а ты в армии служил?" - начинают бормотать невнятное, потупив глаза.

sergo_25_26 06 октября 2018 | 20:05

dmast79: им стыдно что нехватило ума отмазаться?

polikarpich 06 октября 2018 | 20:06

dmast79: Ведь если скажет, что служил, то последует ответ "Ну и дурак!".

dmast79 06 октября 2018 | 20:08

polikarpich: Нормальная девчонка никогда так не скажет. А тех, кто так думает - надо сторониться как чумы!

polikarpich 06 октября 2018 | 20:12

dmast79: Вы что, "Максим перепилился", что ли, насмотрелись?
Кому оно сейчас интересно, служил там кто или нет? Скорее, интерес вызовет, где учится, где работает, какие планы на будущее?

dmast79 06 октября 2018 | 20:17

polikarpich: Служил - это как знак качества мужчины, как говорила мне одна моя знакомая. Когда я с армии вернулся в свой институт, девки массово сверлили глазами, а не служившие мои товарищи в открытую завидовали. Наверное, у женщин это на уровне инстинкта - стремиться к мужчинам, умеющим держать в руках оружие...

supostat 06 октября 2018 | 20:13

dmast79: Может это в глухих деревнях популярный вопрос, в Москве точно никого не парит. Ни разу в моей жизни девушки не задавали мне этот вопрос. Способность хорошо зарабатывать и вообще быть умным и талантливым - это гораздо более актуально.

dmast79 06 октября 2018 | 20:20

supostat: А разве одно другому мешает? Могу сказать одно - служившие гораздо успешнее и быстрее решают вопросы и в бизнесе, и во взаимоотношениях, а ещё - из служивших чаще получаются сильные, авторитетные руководители.

polikarpich 06 октября 2018 | 20:32

dmast79: Мешает. Когда люди будут учиться и устраиваться в жизни, служивый будет искать сигарету за 2 минуты по команде ""Убежал, нашёл!!!".

dmast79 06 октября 2018 | 20:38

polikarpich: Выработанные в армии умения и смекалка никогда никому не помешают. В жизни бывают ситуации, когда армейский опыт как нельзя кстати! И устроится в жизни гораздо проще тому, кто в армии научился решать свои вопросы самостоятельно, а не сидел на шее у родителей.

polikarpich 06 октября 2018 | 20:47

dmast79: Вот это уже ближе к правде, уже теплее!
О чём я и говорю. Воровать, лгать, шестерить, прогинаться - многое из этого из страха - этому всему научат в армии. Бухать ещё тоже. По крайней мере, так было в мои времена.
Ещё неплохо бы почки сохранить, зубы (первый год тебе никто их чистить не даст) и психику более-менее здоровой.
И это в то время, когда сверстники делом занимаются. Учатся, работают, женятся. Как раз из тех, кто и не собирался идти ни в какую армию изначально. Большинству из вернувшихся вряд ли что хорошее светит.

nns33 06 октября 2018 | 19:47

За последние два года количество призывников, пригодных к прохождению военной службы, выросло почти до 80% ======= Такого не может быть! Вообще-то так подавать новость нельзя. Должно быть объяснение,что привело к такому результату. Неужели оптимизация ?

polikarpich 06 октября 2018 | 20:08

nns33:

"Я их спросил: «В армии дают очки?» Они говорят: «Дают - одно очко на 20 солдат» Я говорю: «У меня плоскостопие!» Они говорят: «Хорошо, будешь в казарме тараканов давить!»(с)

Сейчас будут грести всех подряд, так что и до 99% натянут.

nns33 06 октября 2018 | 20:21

polikarpich: Всё верно! Так решили и всё. Несколько лет назад у людей возникла проблема с получением инвалидности. Чем хуже ситуация в медицине,тем лучше показатели.

nina51 06 октября 2018 | 19:48

А на Эхе все в армии служили ? ЦАХАЛ ждет верных сынов, да и девчат тоже )))

mikac 06 октября 2018 | 20:07

медкомиссия сводится к приблизительному подсчету конечностей)))

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