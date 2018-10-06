Власти Ингушетии пообещали не разгонять митинг против соглашения о границе с Чечней

Это сообщил представитель духовенства Ахмед Барахоев по итогам переговоров представителей властей, религиозных и общественных деятелей, передает Интерфакс. По его словам, с понедельника акция получит одобрение властей и будет санкционирована. Митинг начался в Магасе в четверг и продолжается до сих пор. Во время акции 4 октября силовики открыли огонь в воздух.