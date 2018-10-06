Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей «М-Видео»
Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей компании «М-Видео». Как пишет газета «Коммерсант», по версии следствия, офицер Роман Егоров, получая взятки, выделял вооруженное сопровождение как самому бизнесмену Павлу Брееву, так и членам его семьи. Издание отмечает, что после целого ряда скандалов спецотряд был расформирован.
Комментарии4
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danko1 06 октября 2018 | 19:39
Росгвардия ( как звание гвардейцев позорят) обслуживают бандитскую власть и разное ворьё.
Есть ли среди этого сброда не преступники?
Ведь порядочные люди против народа выступать не будут, а именно для этого создана эта "гвардия".
pattrick 06 октября 2018 | 19:46
Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей «М-Видео»...
Продажные журналисты с особым рвением травят священников РПЦ, полицейских, офицеров ГРУ и бойцов Росгвардии.
john_connor 06 октября 2018 | 19:52
pattrick: священники РПЦ такие затравленные что не во всякие двери пролезут )))
полицейские такие затравленные прям ходят - что капец
ну про "офицеров" ГРУ можно было вообще не упоминать тут уж сами спалились
не ну а бойцы Росгвардии чо не люди ?) тоже подзаработать хотят - но травят их продажные сми
прям есть и пить не могут бойцы - всё боятся отравлений...)))
john_connor 06 октября 2018 | 19:47
Не того охранял или не поделился -вот жулики покрупнее и сожрали...