Воспитателя летнего лагеря в Пензенской области обвинили в сексуальном насилии в отношении 10 детей
СК возбудил уголовное дело против 49-летнего тренера по плаванию, передает Интерфакс. По данным следствия, подозреваемый в середине августа совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей, в возрасте от 10 до 11 лет . Как выяснило следствие, годом ранее он совершил аналогичное преступление в отношении 10-летнего ребенка в том же лагере. Пострадавшие дети занимались в секции плавания, где работал обвиняемый.
Комментарии7
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ura_123 06 октября 2018 | 19:39
Онгличанко гадит!
pattrick 06 октября 2018 | 19:42
Воспитателя летнего лагеря в Пензенской области обвинили в сексуальном насилии в отношении 10 детей...
Член "Мемориала"? Либерал? Диссидент? Нет? Тогда бедная его голова.
sinoptik2016 06 октября 2018 | 20:05
pattrick: либералов к детям не пропускают уже давно. Скорее православный фсбшник на подработке.
pattrick 06 октября 2018 | 20:24
sinoptik2016:
Вот я и говорю, если педофил не либерал, не диссидент, не еврей, не член "Мемориала", то его никто не будет защищать.
malinskii 06 октября 2018 | 19:57
как!!!! россиянин педофил??????? они же все в гейропе и омереге....... и этот наверняка заслан.
evgeny_biolog 06 октября 2018 | 20:04
"совершил действия сексуального характера"
Трахал что ли?
jetsam 06 октября 2018 | 20:07
чего-то сильно напоминает - "он маво пасана на облостю не послол - я ыму устраю..."