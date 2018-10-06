Воспитателя летнего лагеря в Пензенской области обвинили в сексуальном насилии в отношении 10 детей...

СК возбудил уголовное дело против 49-летнего тренера по плаванию, передает Интерфакс. По данным следствия, подозреваемый в середине августа совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей, в возрасте от 10 до 11 лет . Как выяснило следствие, годом ранее он совершил аналогичное преступление в отношении 10-летнего ребенка в том же лагере. Пострадавшие дети занимались в секции плавания, где работал обвиняемый.