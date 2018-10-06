В Генпрокуратуре назвали бредом версию о том, что пилот вертолета с замгенпрокурора на борту был убит...

Официальный представитель ведомства Александр Куренной в интервью «Эху» призвал не поддаваться на провокации. Он обратил внимание на официальную позицию СК, который только что опроверг информацию о наличии огнестрельных ранений у погибших в катастрофе с вертолетом в Костромской области. Ранее сегодня радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщила о том, что пилот якобы был убит до аварии двумя выстрелами в спину. Катастрофа произошла 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека. Как сообщил источник «Интерфакса», погибший заместитель генерального прокурора Саак Карапетян курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.