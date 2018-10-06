В Генпрокуратуре назвали бредом версию о том, что пилот вертолета с замгенпрокурора на борту был убит
Официальный представитель ведомства Александр Куренной в интервью «Эху» призвал не поддаваться на провокации. Он обратил внимание на официальную позицию СК, который только что опроверг информацию о наличии огнестрельных ранений у погибших в катастрофе с вертолетом в Костромской области. Ранее сегодня радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщила о том, что пилот якобы был убит до аварии двумя выстрелами в спину. Катастрофа произошла 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека. Как сообщил источник «Интерфакса», погибший заместитель генерального прокурора Саак Карапетян курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии19
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tv_victim 06 октября 2018 | 19:23
Ибо не велено!
danko1 06 октября 2018 | 19:24
tv_victim: Опровергают, то скорее всего и были убиты.
semia 06 октября 2018 | 19:31
Еще один сгорел на работе!
pattrick 06 октября 2018 | 19:32
В Генпрокуратуре назвали бредом версию о том, что пилот вертолета с замгенпрокурора на борту был убит...
А кто это придумал про два выстрела, наркоман Павлик Каныгин из "Новой газеты"?
tchizik 06 октября 2018 | 19:40
pattrick: по сообщению "Ъ"
alladinov_03 06 октября 2018 | 19:50
Благодаря этой новости я узнал, что замы генрокуроров хорошо зарабатывают. Настолько хорошо, что могут позволить себе со своей зарплаты ехать на охоту не электричкой, как я думал ранее, а арендовать цельный вертолет. Я думаю, тыщ сорок пять рублей он в месяц заколачивает, а то и все пятьдесят. Роисся, вперде!
pattrick 06 октября 2018 | 19:52
tchizik:
Если в "Новой газете", "The New Times", радио "Свободы", в "Говнорадио"... все лживые агенты Госдепа США, то в "Коммерсанте" - 2/3.
danko1 06 октября 2018 | 19:53
semia: Что-то желание поохотиться, особенно в заповедниках, часто заканчивается катастрофами.
astet 06 октября 2018 | 20:04
danko1: а, может,
все просто нажрались до зелёных стилей,
как это и бывает на противозаконной охоте?
astet 06 октября 2018 | 20:06
astet: до зелёных соплей
askol2016 06 октября 2018 | 19:33
Прокурор слишком много знал о деле Скрипалей, поэтому и пришлось его убрать таким редким способом. Впрочем, еще и Лебедь был...
sergo_25_26 06 октября 2018 | 19:43
Если опровергают, значит был ещё контрольный в голову.
ykpodupa 06 октября 2018 | 19:44
Кстати Бабченку тоже убили двумя выстрелами в спину ! Низабудимнипрастиммыздесьвластьпутинпрекрати!
elenaj1959 06 октября 2018 | 20:01
ykpodupa: Ваш комментарий соответствует вашему нику.
nostradam 06 октября 2018 | 19:57
Судя по многочисленным предыдущим заяявлениям российского официоза, сопоставляя с фактами, приходим к выводу, что термин "бред" в их словаре означает "чистая правда".
abu_vgrobu 06 октября 2018 | 19:59
Чепыга, прекрати !..
croaker 06 октября 2018 | 20:01
Очередная вертолётная погибель очередного высокого чиновника на очередной охоте после очередной пьянки. Неужто не так?
evgeny_biolog 06 октября 2018 | 20:08
"назвали бредом версию о том, что пилот вертолета с замгенпрокурора на борту был убит"
Значит, из них живых отбивную сделали?
benin_papa__ 06 октября 2018 | 20:39
Не поддавайтесь на провокации!
Генпрокуратура РФ давно победила преступность.
И вертолеты с замгенпрокурорами теперь падают отнюдь не в результате посягательств каких-то там преступных элементов.
А исключительно в результате врожденной рукожопости недостроителей коммунизма.
Входящей в неразрешимое противоречие в использовании современной высокотехнологичной техники.
Надобно было скрепоносно заложить конный экипаж, да и отправиться на перекладных.
А Еврокоптер AS350 есть бесовкая леталка недобитых французов.