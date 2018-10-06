Протесты в Магасе пока проходят спокойно, но в окрестностях закрыли все магазины и кафе, а также отключен интернет. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исследователь неправительственной организации «Международная амнистия» Олег Козловский.

«Я час назад был на месте проведения акции, на тот момент было достаточно спокойно. По моей оценке, было несколько тысяч человек. Были закрыты, как говорят по неофициальному указанию руководства республики, все магазины и кафе в окрестностях места проведения акции, и был отключен интернет. Причины пропавшего интернета неизвестны, обычно называют технические причины», — сказал он.

По мнению О.Козловского, некоторые признаки все-таки указывают на возможное применение силы со стороны правоохранительных органов.

«Ночью появились сотрудники Росгвардии, предположительно приехавшие из Грозного, они заблокировали подъезды к тому участку, где проходит акция протеста. Но в целом никак не вмешивались в происходящее. Кроме того, такие мелочи, которые возможно указывают на возможное силовое противостояние то, что сотрудники Ингушского ОМОНа сегодня впервые в масках, видимо им поступило такое указание, чтобы было труднее их опознать в случае чего», — отметил он.

О.Козловский выразил надежду, что к протестующим не будет применяться сила, но, по его мнению, это зависит от того, какой приказ получат силовые структуры.

«Со стороны протестующих агрессии не было, наоборот, они вполне дружелюбно общались с полицией и ОМОНом Ингушетии, которые здесь находятся. Но понятно, что все может измениться в одночасье», — заключил он.