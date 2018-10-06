Протесты в Магасе пока проходят спокойно, но в окрестностях закрыли все магазины и кафе, а также отключен интернет
Протесты в Магасе пока проходят спокойно, но в окрестностях закрыли все магазины и кафе, а также отключен интернет. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исследователь неправительственной организации «Международная амнистия» Олег Козловский.
«Я час назад был на месте проведения акции, на тот момент было достаточно спокойно. По моей оценке, было несколько тысяч человек. Были закрыты, как говорят по неофициальному указанию руководства республики, все магазины и кафе в окрестностях места проведения акции, и был отключен интернет. Причины пропавшего интернета неизвестны, обычно называют технические причины», — сказал он.
По мнению О.Козловского, некоторые признаки все-таки указывают на возможное применение силы со стороны правоохранительных органов.
«Ночью появились сотрудники Росгвардии, предположительно приехавшие из Грозного, они заблокировали подъезды к тому участку, где проходит акция протеста. Но в целом никак не вмешивались в происходящее. Кроме того, такие мелочи, которые возможно указывают на возможное силовое противостояние то, что сотрудники Ингушского ОМОНа сегодня впервые в масках, видимо им поступило такое указание, чтобы было труднее их опознать в случае чего», — отметил он.
О.Козловский выразил надежду, что к протестующим не будет применяться сила, но, по его мнению, это зависит от того, какой приказ получат силовые структуры.
«Со стороны протестующих агрессии не было, наоборот, они вполне дружелюбно общались с полицией и ОМОНом Ингушетии, которые здесь находятся. Но понятно, что все может измениться в одночасье», — заключил он.
Комментарии4
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dmast79 06 октября 2018 | 19:20
Вот этих Козловских и надо в первую очередь нейтрализовывать, ибо это провокаторы.
Откуда у него данные что ОМОН из Чечни? Провокаторов надо судить и сажать как диверсантов на службе врага!
Скорее бы народно-патриотические силы (КПРФ+ умеренные националисты) пришли к власти!
allpha00 06 октября 2018 | 19:28
dmast79: Вы - дурак
polikarpich 06 октября 2018 | 19:29
dmast79: Было уже. КПСС. Так что плавали, знаем. :-)
Сейчас, что ли, истерических путриотических воплей не хватает, что кругом враги?
И каким боком то, что предположительно, Росгвардия прибыла из Чечении, связано с провокациями?
Провокатор тот, кто всё это затеял, за спиной народа, не спрося народ, назло народу.
neyexo 06 октября 2018 | 19:25
Считалось, что это один народ
Их поссорить надо было очень постараться