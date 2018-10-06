Z Архив новостей новости
5 4 6 351
Эксклюзив Эха 19:06, 06 октября 2018

Протесты в Магасе пока проходят спокойно, но в окрестностях закрыли все магазины и кафе, а также отключен интернет

Протесты в Магасе пока проходят спокойно, но в окрестностях закрыли все магазины и кафе, а также отключен интернет. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исследователь неправительственной организации «Международная амнистия» Олег Козловский.

«Я час назад был на месте проведения акции, на тот момент было достаточно спокойно. По моей оценке, было несколько тысяч человек. Были закрыты, как говорят по неофициальному указанию руководства республики, все магазины и кафе в окрестностях места проведения акции, и был отключен интернет. Причины пропавшего интернета неизвестны, обычно называют технические причины», — сказал он.

По мнению О.Козловского, некоторые признаки все-таки указывают на возможное применение силы со стороны правоохранительных органов.

«Ночью появились сотрудники Росгвардии, предположительно приехавшие из Грозного, они заблокировали подъезды к тому участку, где проходит акция протеста. Но в целом никак не вмешивались в происходящее. Кроме того, такие мелочи, которые возможно указывают на возможное силовое противостояние то, что сотрудники Ингушского ОМОНа сегодня впервые в масках, видимо им поступило такое указание, чтобы было труднее их опознать в случае чего», — отметил он.
О.Козловский выразил надежду, что к протестующим не будет применяться сила, но, по его мнению, это зависит от того, какой приказ получат силовые структуры.

«Со стороны протестующих агрессии не было, наоборот, они вполне дружелюбно общались с полицией и ОМОНом Ингушетии, которые здесь находятся. Но понятно, что все может измениться в одночасье», — заключил он.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

dmast79 06 октября 2018 | 19:20

Вот этих Козловских и надо в первую очередь нейтрализовывать, ибо это провокаторы.
Откуда у него данные что ОМОН из Чечни? Провокаторов надо судить и сажать как диверсантов на службе врага!
Скорее бы народно-патриотические силы (КПРФ+ умеренные националисты) пришли к власти!

allpha00 06 октября 2018 | 19:28

dmast79: Вы - дурак

polikarpich 06 октября 2018 | 19:29

dmast79: Было уже. КПСС. Так что плавали, знаем. :-)
Сейчас, что ли, истерических путриотических воплей не хватает, что кругом враги?
И каким боком то, что предположительно, Росгвардия прибыла из Чечении, связано с провокациями?
Провокатор тот, кто всё это затеял, за спиной народа, не спрося народ, назло народу.

neyexo 06 октября 2018 | 19:25

Считалось, что это один народ
Их поссорить надо было очень постараться

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 467 6 7094 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 6934 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 115 6 9161 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 474 6 46535 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 103 6 10572 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 67 6 7085 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 149 6 15639 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Новости

Комплексы С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35 Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби…

5 91 6 41858
Новости

Группа Conflict Intelligence Team опубликовала фотографию водительских прав, возможно, принадлежащих Анатолию Чепиге Фотоснимок, как уверяют в CIT, был получен от некоего анонимного источника…

5 50 6 5607
Новости

Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится В частности, с рынка уйдут Россия и Китай…

5 65 6 8208
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 14783 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12086 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 167 6 38646 29.09
Kсенцов, фото, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6472 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 195 6 26128 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 42 6 5793 05.10

Популярное за неделю

Новости

Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что в будущем Россия уйдет с мирового рынка нефти Мухаммед Аль Сауд сказал, что через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем…

5 32 6 19179
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 81 6 137056 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 88 6 12773 04.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 422 6 260698 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Кремль думает, что он сильный…

5 150 6 98359 30.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7314666
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3688701

Сегодня в эфире