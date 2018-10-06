Интерпол направил официальный запрос Пекину о местонахождении главы организации Мэн Хунвэе

Он пропал в Китае в конце сентября.

Запрос китайским властям со стороны Интерпола стал первой официальной реакцией организации на пропажу своего руководителя. В заявлении ее генсека Юргена Штока говорится, что ждут ответа для того, чтобы развеять беспокойство, вызванное отсутствием Мэн Хунвэя. Ранее же в Интерполе говорили, что этот вопрос относится к компетенции правоохранительных органов Китая, а также Франции, где находится штаб-квартира организации. Между тем английская газета The Independent сообщила о том, что супруга Мэн Хунвэя взята под охрану французской полицией. Женщина ранее сообщила об угрозах, поступавших по телефону и в соцсетях. Напомним, об исчезновении президента Интерпола стало известно в пятницу. Мэн Хунвэй, по данным агентства France Press, в последний раз выходил на связь около недели назад. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, главу Интерпола задержали 29 сентября — сразу после того, как он прилетел в Китай. Издание Le Monde, в свою очередь, предполагает, что задержание Мэн Хунвэя связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол два года назад, став первым представителем Китая на этом посту.