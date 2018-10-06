Пикет против сокращения врачей прошел у здания Минздрава на Неглинной улице Москвы...

Его организовали несколько профильных профсоюзов. Участники акции требовали обеспечить нормальные условия работы медиков, повысить зарплаты и освободить от бумажной волокиты. В частности, старший научный сотрудник Центра хирургии им. А.В. Вишневского Оксана Андрейцева рассказала «Эху Москвы», что врачи вынуждены работать на старом оборудовании.

Пикет был согласован с властями.