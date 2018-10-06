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19:00, 06 октября 2018

Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину

Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину. В него выстрелили перед катастрофой, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

При этом официально в качестве предварительной версии катастрофы рассматриваются плохие метеоусловия.

ЧП произошло 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека. По данным газеты «Коммерсант», вертолет летел из Москвы в село Спасское, где пассажиры собирались поохотиться. Как сообщил источник «Интерфакса», погибший заместитель генерального прокурора Саак Карапетян курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Комментарии

40

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kir_pich_101 06 октября 2018 | 19:05

Жалко пилота и вертолет.
А зама нет...
Почему-то...

avista__ 06 октября 2018 | 19:09

kir_pich_101: пьянство до добра не доводит. Случайная стрельба по пьяни, скорее всего.

pattrick 06 октября 2018 | 19:12

Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину...

О-хре-неть. Солёный Саак Карапетян стрелял?

mayk18_10 06 октября 2018 | 19:19

pattrick: Обычное самоубийство пилота...
Вон и Немцов тоже 6естью выстрелами в спину-самоубился шоб Путина подставить...

dmast79 06 октября 2018 | 19:22

mayk18_10: Обычный идиотизм оппов.
Несчастный случай на охоте выдавать за политическое убийство - надо быть воистину альтернативно одарённым (в психиатрии для таких случаев есть термин - параноидная шизофрения).

pattrick 06 октября 2018 | 19:23

mayk18_10:

Борю Немцова застрелили мусульмане за грязный семитский язык. Как говорят дагестанские ишаки: у кого длинный язык - у того жизнь короткая.

tv_victim 06 октября 2018 | 19:06

ТРЭШ!

ft18 06 октября 2018 | 19:26

tv_victim: Скорее, китч и сюр...

beregov_net 06 октября 2018 | 19:06

Визитку Яроша уже нашли ?

minerr 06 октября 2018 | 19:16

beregov_net: Ярош все свои визитки под Славянском в свое время посеял.

sbk 06 октября 2018 | 19:07

МИ-6? Моссад? ЦРУ?

germanorum 06 октября 2018 | 19:15

sbk: СБУ

ft18 06 октября 2018 | 19:28

germanorum: Скорее, совместная диверсия, там ещё БНД и Дифензива с Сигуранцей к ним присоединились...

maverick60089 06 октября 2018 | 19:21

sbk: ГРУ

erom 06 октября 2018 | 19:28

sbk: Вы про африканцев забыли. ;0)

polikarpich 06 октября 2018 | 19:07

Клуб самоубийц, что ли, какой?

ipaul 06 октября 2018 | 19:08

пипец... ни страны, ни государства по-моему уже нет....бандюки одни

kryimzdick 06 октября 2018 | 19:08

не стреляйте в пианиста

eslichestno 06 октября 2018 | 19:08

А куда делся стрелявший в спину? Выполнил задание и с честью погиб?

tv_victim 06 октября 2018 | 19:11

eslichestno: Какой с пьяного мудака спрос? Это они на кодекс законов привыкли плевать, но, по счастью, законы физики им не подвластны!

kryimzdick 06 октября 2018 | 19:14

tv_victim: если бы с пьяного, намного вероятнее кокс или герыч

tv_victim 06 октября 2018 | 19:25

kryimzdick: месье знает толк в нюансах?

fresh_breeze 06 октября 2018 | 19:10

"Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину."
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Чепига, его работа.

sergo_25_26 06 октября 2018 | 19:10

Во ГРУшники работают. Ценой собственной жизни не дали разоблачить отравителей Скрипаля. А может с парашютом сиганул?

jamba 06 октября 2018 | 19:12

Это как, зам генпрокурора ездил на охоту с "камикадзе"? Очень странно! Не сын же Чайки его тово, из-за прибылей от совместных бизнесов? Очень странно!(

dmast79 06 октября 2018 | 19:17

jamba: На охоту ездят не с "камикадзе", а с ружьями, которые иногда стреляют. Из-за неосторожного обращения с оружием, народу погибает больше чем в Сирии на войне.

jamba 06 октября 2018 | 19:18

dmast79: Дважды, т.е дуплетом?;))))))))))))

dmast79 06 октября 2018 | 19:24

jamba: Если ствола у ружья два, то почему нет? Или вы таки думаете, что одного выстрела из 12 клб мало что бы разнести голову в клочья, и непременно требуется второй?

jblack2 06 октября 2018 | 19:13

Если такое возможно, то лишь в результате неосторожного обращения с оружием...

kryimzdick 06 октября 2018 | 19:15

jblack2: два раза?

pavelmistery 06 октября 2018 | 19:20

kryimzdick: Двустволка может быть? )

dmast79 06 октября 2018 | 19:27

pavelmistery: Оппы под "двустволкой" понимают иное (так они меж собой развлекаются - вдвоем одного). Оружия им не дают, в армии не служили - справка из психдиспансера такое дело...))

faul 06 октября 2018 | 19:29

jblack2: Если такое возможно,то только по пьяни! Какое "неосторожное"??? Они же пьют и за рулём,и в вертолёте и дома и на работе! Они пьют везде.потому что им всё по х@й!!!

wuwer 06 октября 2018 | 19:13

Пьяные охотнички проверяли оружие перед пальбой по беззащитным зверькам?
Но у ёжиков появилась лицензия на отстрел браконьеров?

glebbalbesov 06 октября 2018 | 19:15

Более того, по некоторым данным этот пилот уже был мертвым, когда садился за штурвал....

putin_frend 06 октября 2018 | 19:18

если копнуть поглубже - явное самоубийство.

ft18 06 октября 2018 | 19:24

Скорее, замгены был в дупель пьян, и охотясь с вертушки (как они это любят, подражая, насмотревшись фильмов по войну, джиай во Вьетнаме) закартечил в спину пилоту.

Ждем версо, что это сделали с земли, проклятые агенты ми-6.

chnch 06 октября 2018 | 19:28

Плохие метеоусловия - вот пилоту в спину и надуло....

sitkevich59 06 октября 2018 | 19:30

Как сообщил источник «Интерфакса», погибший заместитель генерального прокурора Саак Карапетян курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.(С)
Не этот ли абзац в тексте - ключевой?

foolsdie 06 октября 2018 | 19:30

Интересно, что он там накурировал.

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