Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину

Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину. В него выстрелили перед катастрофой, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник.

При этом официально в качестве предварительной версии катастрофы рассматриваются плохие метеоусловия.

ЧП произошло 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека. По данным газеты «Коммерсант», вертолет летел из Москвы в село Спасское, где пассажиры собирались поохотиться. Как сообщил источник «Интерфакса», погибший заместитель генерального прокурора Саак Карапетян курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.