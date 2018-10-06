Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину
Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину. В него выстрелили перед катастрофой, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник.
При этом официально в качестве предварительной версии катастрофы рассматриваются плохие метеоусловия.
ЧП произошло 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека. По данным газеты «Коммерсант», вертолет летел из Москвы в село Спасское, где пассажиры собирались поохотиться. Как сообщил источник «Интерфакса», погибший заместитель генерального прокурора Саак Карапетян курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии40
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kir_pich_101 06 октября 2018 | 19:05
Жалко пилота и вертолет.
А зама нет...
Почему-то...
avista__ 06 октября 2018 | 19:09
kir_pich_101: пьянство до добра не доводит. Случайная стрельба по пьяни, скорее всего.
pattrick 06 октября 2018 | 19:12
Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину...
О-хре-неть. Солёный Саак Карапетян стрелял?
mayk18_10 06 октября 2018 | 19:19
pattrick: Обычное самоубийство пилота...
Вон и Немцов тоже 6естью выстрелами в спину-самоубился шоб Путина подставить...
dmast79 06 октября 2018 | 19:22
mayk18_10: Обычный идиотизм оппов.
Несчастный случай на охоте выдавать за политическое убийство - надо быть воистину альтернативно одарённым (в психиатрии для таких случаев есть термин - параноидная шизофрения).
pattrick 06 октября 2018 | 19:23
mayk18_10:
Борю Немцова застрелили мусульмане за грязный семитский язык. Как говорят дагестанские ишаки: у кого длинный язык - у того жизнь короткая.
tv_victim 06 октября 2018 | 19:06
ТРЭШ!
ft18 06 октября 2018 | 19:26
tv_victim: Скорее, китч и сюр...
beregov_net 06 октября 2018 | 19:06
Визитку Яроша уже нашли ?
minerr 06 октября 2018 | 19:16
beregov_net: Ярош все свои визитки под Славянском в свое время посеял.
sbk 06 октября 2018 | 19:07
МИ-6? Моссад? ЦРУ?
germanorum 06 октября 2018 | 19:15
sbk: СБУ
ft18 06 октября 2018 | 19:28
germanorum: Скорее, совместная диверсия, там ещё БНД и Дифензива с Сигуранцей к ним присоединились...
maverick60089 06 октября 2018 | 19:21
sbk: ГРУ
erom 06 октября 2018 | 19:28
sbk: Вы про африканцев забыли. ;0)
polikarpich 06 октября 2018 | 19:07
Клуб самоубийц, что ли, какой?
ipaul 06 октября 2018 | 19:08
пипец... ни страны, ни государства по-моему уже нет....бандюки одни
kryimzdick 06 октября 2018 | 19:08
не стреляйте в пианиста
eslichestno 06 октября 2018 | 19:08
А куда делся стрелявший в спину? Выполнил задание и с честью погиб?
tv_victim 06 октября 2018 | 19:11
eslichestno: Какой с пьяного мудака спрос? Это они на кодекс законов привыкли плевать, но, по счастью, законы физики им не подвластны!
kryimzdick 06 октября 2018 | 19:14
tv_victim: если бы с пьяного, намного вероятнее кокс или герыч
tv_victim 06 октября 2018 | 19:25
kryimzdick: месье знает толк в нюансах?
fresh_breeze 06 октября 2018 | 19:10
"Пилот вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, по некоторым данным, был убит двумя выстрелами в спину."
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Чепига, его работа.
sergo_25_26 06 октября 2018 | 19:10
Во ГРУшники работают. Ценой собственной жизни не дали разоблачить отравителей Скрипаля. А может с парашютом сиганул?
jamba 06 октября 2018 | 19:12
Это как, зам генпрокурора ездил на охоту с "камикадзе"? Очень странно! Не сын же Чайки его тово, из-за прибылей от совместных бизнесов? Очень странно!(
dmast79 06 октября 2018 | 19:17
jamba: На охоту ездят не с "камикадзе", а с ружьями, которые иногда стреляют. Из-за неосторожного обращения с оружием, народу погибает больше чем в Сирии на войне.
jamba 06 октября 2018 | 19:18
dmast79: Дважды, т.е дуплетом?;))))))))))))
dmast79 06 октября 2018 | 19:24
jamba: Если ствола у ружья два, то почему нет? Или вы таки думаете, что одного выстрела из 12 клб мало что бы разнести голову в клочья, и непременно требуется второй?
jblack2 06 октября 2018 | 19:13
Если такое возможно, то лишь в результате неосторожного обращения с оружием...
kryimzdick 06 октября 2018 | 19:15
jblack2: два раза?
pavelmistery 06 октября 2018 | 19:20
kryimzdick: Двустволка может быть? )
dmast79 06 октября 2018 | 19:27
pavelmistery: Оппы под "двустволкой" понимают иное (так они меж собой развлекаются - вдвоем одного). Оружия им не дают, в армии не служили - справка из психдиспансера такое дело...))
faul 06 октября 2018 | 19:29
jblack2: Если такое возможно,то только по пьяни! Какое "неосторожное"??? Они же пьют и за рулём,и в вертолёте и дома и на работе! Они пьют везде.потому что им всё по х@й!!!
wuwer 06 октября 2018 | 19:13
Пьяные охотнички проверяли оружие перед пальбой по беззащитным зверькам?
Но у ёжиков появилась лицензия на отстрел браконьеров?
glebbalbesov 06 октября 2018 | 19:15
Более того, по некоторым данным этот пилот уже был мертвым, когда садился за штурвал....
putin_frend 06 октября 2018 | 19:18
если копнуть поглубже - явное самоубийство.
ft18 06 октября 2018 | 19:24
Скорее, замгены был в дупель пьян, и охотясь с вертушки (как они это любят, подражая, насмотревшись фильмов по войну, джиай во Вьетнаме) закартечил в спину пилоту.
Ждем версо, что это сделали с земли, проклятые агенты ми-6.
chnch 06 октября 2018 | 19:28
Плохие метеоусловия - вот пилоту в спину и надуло....
sitkevich59 06 октября 2018 | 19:30
Как сообщил источник «Интерфакса», погибший заместитель генерального прокурора Саак Карапетян курировал надзор за расследованием дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.(С)
Не этот ли абзац в тексте - ключевой?
foolsdie 06 октября 2018 | 19:30
Интересно, что он там накурировал.