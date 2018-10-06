Работа британского художника Бэнкси после инцидента на торгах может стоить вдвое дороже

Об этом сообщил газете Дейли Миррор Джои Сайер, сооснователь компании МyAtybroker, которая оказывает услуги желающим приобрести произведения современного искусства. Накануне картина Бэнкси «Девочка с шаром» на торгах Сотби была продана за миллион 300 тысяч долларов и сразу же после удара молотка заработал спрятанный в раме шредер, который разрезал полотно на мелкие ленточки.