Работа британского художника Бэнкси после инцидента на торгах может стоить вдвое дороже
Об этом сообщил газете Дейли Миррор Джои Сайер, сооснователь компании МyAtybroker, которая оказывает услуги желающим приобрести произведения современного искусства. Накануне картина Бэнкси «Девочка с шаром» на торгах Сотби была продана за миллион 300 тысяч долларов и сразу же после удара молотка заработал спрятанный в раме шредер, который разрезал полотно на мелкие ленточки.
Комментарии5
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tv_victim 06 октября 2018 | 18:44
На то и был расчет. По-русски это называется сговор. По-английски - коррапшн....
polsan 06 октября 2018 | 19:00
Может показаться странным, но в настоящее время стоимость работ Бэнкси доходит до $2 млн. Чьи картины при жизни стоят так же дорого? Он гений или это удачная работа тех, кто его продвигает?
polba 06 октября 2018 | 19:09
tv_victim: Сдаётся мне, джентельмены, это был перфоманс.
echo_shar 06 октября 2018 | 19:14
tv_victim:
На следующих торгах Бэнкси должен обоссать картину... и цена утроится! )
abu_vgrobu 06 октября 2018 | 18:46
Вы уж простите... но детсадовская картинка-пособие достойна висеть у ребенка на шкафчике. Не "квадрат", конечно, но и не "любительница абсента". Может быть уже хватит собирать на этих червячков от искусства - стайки тупых ценителей и рассказывать об этом как о великом событии. Мазня, она и в Африке мазня.