Интерпол требует от властей Китая сообщить, где находится глава международной полицейской организации

Мэн Хунвэй, по словам его жены, не выходит на связь с тех пор, как отправился в отпуск на родину в конце сентября. Накануне французская газета Монд со ссылкой на источники сообщила, что глава Интерпола находится в Пекине под стражей. Издание утверждает, что это связано с борьбой за власть в стране.