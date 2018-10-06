Интерпол требует от властей Китая сообщить, где находится глава международной полицейской организации
Мэн Хунвэй, по словам его жены, не выходит на связь с тех пор, как отправился в отпуск на родину в конце сентября. Накануне французская газета Монд со ссылкой на источники сообщила, что глава Интерпола находится в Пекине под стражей. Издание утверждает, что это связано с борьбой за власть в стране.
Комментарии8
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abu_vgrobu 06 октября 2018 | 18:39
И всё-таки китайцы молодцы, сложно представить, какие ушаты вылили бы на Россию в подобном случае, а тут...запросили и ... ждут ответа
polsan 06 октября 2018 | 19:08
abu_vgrobu: С чего вы взяли что это европейцы?! )) В интерпол входит порядка 180 стран и интерпол сделал обычный запрос, о своём сотруднике? А что Вы хотели, чтобы они угрожали?
danko_314zyes 06 октября 2018 | 18:43
Псььььь! Китай на вас положил с прибором, сгниёт Мэн ХуNвэй в одиночке без права переписки если в этом будет заинтересованность китайских властей.
polikarpich 06 октября 2018 | 19:12
danko_314zyes: А в чём прикол, если он сгниёт в одиночке? Ну вот лично для тебя?
nestor199 06 октября 2018 | 18:49
А Китай отвечает?
danko_314zyes 06 октября 2018 | 18:50
Может им сказать где ключи от квартиры лежат? Действительно европейцы полноценные дебилоиды: - требовать от китайцев значит биться головой об железобетонную стену.
polikarpich 06 октября 2018 | 19:09
danko_314zyes:
Гордись китайцами! И горько жалей, что не родился китайцем. :-(
Хотя, сейчас пластическая хирургия достигла определённых высот...
philanthrop 06 октября 2018 | 19:19
danko_314zyes: Поражает меня уверенность в том что китайцы вечные. Если бы не победа над Японией в 1945, китайцев вообще не осталось бы.