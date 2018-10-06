В ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным закрытием на Украине телеканалов «112 Украина» и NewsOne
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев воздержаться от непропорциональных ограничительных мер без судебных решений. Ранее на этой неделе парламент Украины поддержал обращение к Совету национальной безопасности и обороне о введении санкций против двух телеканалов, которые подозреваются в антиукраинской деятельности. По данным СМИ, новые владельцы этих телеканалов связаны с Виктором Януковичем и Россией.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abu_vgrobu 06 октября 2018 | 18:43
Да здравствует, эта... Как её, там... Свобода этого... Слова
Мракобесие - это норма для украины., жаль только нормальных людей, которых,впрочем, осталось там мало.
polikarpich 06 октября 2018 | 18:52
abu_vgrobu: А что ты знаешь про Украину реально? Только то, что льётся в мозги из пропукинского зомбоящика?
born_to_rune 06 октября 2018 | 18:54
abu_vgrobu: перечисли украинские каналы которые у нас вещают.
kryimzdick 06 октября 2018 | 18:44
Европейцы так же Гитлера вырастили своей терпимостью, а теперь Путина
good_sky 06 октября 2018 | 18:52
kryimzdick:
Вот, вот Европа пестует фашизм на Украине
Никакой свободы слова там нет и в помине!
polikarpich 06 октября 2018 | 18:59
good_sky: Ну, назови признаки фашизма, которые присутствуют в Украине. Докажи тезис.
Основные черты фашизма:
Для фашистских государств характерно усиление регулирующей роли государства как в экономике, так и в идеологии: корпоративизация государства посредством создания системы массовых организаций и социальных объединений, насильственные методы подавления инакомыслия, неприятие принципов экономического и политического либерализма.
По мнению Вольфганга Виппермана, основными чертами идеологии фашизма являются:
традиционализм,
национализм,
антилиберализм,
антикоммунизм,
экстремизм,
этатизм,
корпоративизм,
элементы популизма,
милитаризм,
часто — вождизм,
декларирование опоры на широкие слои населения, не относящиеся к правящим классам.
По мнению И. В. Мазурова, как государственная система правления, фашизм — это не авторитаризм, а тоталитаризм, между которыми существенная разница
kryimzdick 06 октября 2018 | 19:07
polikarpich: че вы с этим удодом как с умным пытаетесь общаться?
echo_shar 06 октября 2018 | 19:24
kryimzdick: polikarpich: abu_vgrobu:
За запрет телеканалов стояла Великая Революция Достоинства 2014-го года - Евро-Майдан!
Уррра товарищи!
Не дадим гидре контрреволюции поднять голову!
Бандера жил!
Бандера жив!
Бандера буде жить!
danko_314zyes 06 октября 2018 | 18:46
...выразили обеспокоенность... Ну и что дальше? А дальше НЕЧЕГО и на этом обеспокоенность кончилась! Это и есть двойные стандарты запада.
polikarpich 06 октября 2018 | 18:50
danko_314zyes: Правильно, нечего терпеть всякую пропагандистскую нечисть. Искоренять надо сразу, а то метастазы пойдут.
"Нужно бить эту дрянь под самый корень без права реинкарнации. "
;-)
nina51 06 октября 2018 | 18:58
polikarpich: Эхо и Дождь
polikarpich 06 октября 2018 | 19:01
nina51: Мне они нравятся. ;-)
echo_shar 06 октября 2018 | 19:29
polikarpich:
Точно, товарищ, говоришь!!!
Даже Мустафа Найем сегодня сказал, что у ведущего на телеканале должен быть список правильных, ГОСУДАРСТВЕННЫХ формулировок по основным темам!
Ведущий, как революционно свидомый, должен останавливать и поправлять любого гостя программы, ели он допустил нарушение формулировок!
Так - победим!
А все эти ОБСЕ - это все агэнты мерзкого государства-агрессора! Клейми, товарищь, позором паскудное ОБСЕ!
timwlad92 06 октября 2018 | 18:49
Ну вообще то зарад сам поощрил создание на украине еврейской большевитской бандеровской власти нацистов в ожидании что они возьмут под контроль территгрию украины через лагерную систему.
На западе политики до того тупые,что и привело и в европе к кризису системы,что не поняли ,что ситему содают религии созидания и интегрции,но не политические банды алчных ублюдков.
Так что коли сейчас на украине начнут лишать мещан содержания,то мещане изберут вождем моисея и тогда гражданская война по все1 европе.
А может и от владивостока до израиля,так как ислам использует момент для возрата своей собственности и очистят европу и азию с ближним востоком от еврейских крыс.
И к османской империи просоеденится та часть россии которая не желает жить на еврейской помойки крысами.
neyexo 06 октября 2018 | 18:55
//воздержаться ... без судебных решений.//
тем более что получить эти решения совсем несложно. ни в России, ни на Украине
redrica 06 октября 2018 | 19:14
Я доверяю мнению Айдера Муждабаева: "Закрыть 112-й и NewsOne — это как подавить огневые точки врага"
good_sky 06 октября 2018 | 19:21
redrica:
Время пришло ударить и нам
По "Эху", "Дождю" и "Нг" как по вражеским штабам.
redrica 06 октября 2018 | 19:29
good_sky:
По тебе, видать, уже ударили. Переклинило. Щебечешь только в рифму.
kiever 06 октября 2018 | 19:26
redrica: Это тот слабоумный идиот, которого даже на этом радио забанили, за пещерную русофобию?
azt 06 октября 2018 | 19:25
При "кровавом" януковиче такой куни не было.