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18:32, 06 октября 2018

В ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным закрытием на Украине телеканалов «112 Украина» и NewsOne

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев воздержаться от непропорциональных ограничительных мер без судебных решений. Ранее на этой неделе парламент Украины поддержал обращение к Совету национальной безопасности и обороне о введении санкций против двух телеканалов, которые подозреваются в антиукраинской деятельности. По данным СМИ, новые владельцы этих телеканалов связаны с Виктором Януковичем и Россией.

Комментарии

20

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abu_vgrobu 06 октября 2018 | 18:43

Да здравствует, эта... Как её, там... Свобода этого... Слова
Мракобесие - это норма для украины., жаль только нормальных людей, которых,впрочем, осталось там мало.

polikarpich 06 октября 2018 | 18:52

abu_vgrobu: А что ты знаешь про Украину реально? Только то, что льётся в мозги из пропукинского зомбоящика?

born_to_rune 06 октября 2018 | 18:54

abu_vgrobu: перечисли украинские каналы которые у нас вещают.

kryimzdick 06 октября 2018 | 18:44

Европейцы так же Гитлера вырастили своей терпимостью, а теперь Путина

good_sky 06 октября 2018 | 18:52

kryimzdick:
Вот, вот Европа пестует фашизм на Украине
Никакой свободы слова там нет и в помине!

polikarpich 06 октября 2018 | 18:59

good_sky: Ну, назови признаки фашизма, которые присутствуют в Украине. Докажи тезис.

Основные черты фашизма:

Для фашистских государств характерно усиление регулирующей роли государства как в экономике, так и в идеологии: корпоративизация государства посредством создания системы массовых организаций и социальных объединений, насильственные методы подавления инакомыслия, неприятие принципов экономического и политического либерализма.

По мнению Вольфганга Виппермана, основными чертами идеологии фашизма являются:

традиционализм,
национализм,
антилиберализм,
антикоммунизм,
экстремизм,
этатизм,
корпоративизм,
элементы популизма,
милитаризм,
часто — вождизм,
декларирование опоры на широкие слои населения, не относящиеся к правящим классам.

По мнению И. В. Мазурова, как государственная система правления, фашизм — это не авторитаризм, а тоталитаризм, между которыми существенная разница

kryimzdick 06 октября 2018 | 19:07

polikarpich: че вы с этим удодом как с умным пытаетесь общаться?

echo_shar 06 октября 2018 | 19:24

kryimzdick: polikarpich: abu_vgrobu:
За запрет телеканалов стояла Великая Революция Достоинства 2014-го года - Евро-Майдан!
Уррра товарищи!
Не дадим гидре контрреволюции поднять голову!
Бандера жил!
Бандера жив!
Бандера буде жить!

danko_314zyes 06 октября 2018 | 18:46

...выразили обеспокоенность... Ну и что дальше? А дальше НЕЧЕГО и на этом обеспокоенность кончилась! Это и есть двойные стандарты запада.

polikarpich 06 октября 2018 | 18:50

danko_314zyes: Правильно, нечего терпеть всякую пропагандистскую нечисть. Искоренять надо сразу, а то метастазы пойдут.

"Нужно бить эту дрянь под самый корень без права реинкарнации. "
;-)

nina51 06 октября 2018 | 18:58

polikarpich: Эхо и Дождь

polikarpich 06 октября 2018 | 19:01

nina51: Мне они нравятся. ;-)

echo_shar 06 октября 2018 | 19:29

polikarpich:
Точно, товарищ, говоришь!!!
Даже Мустафа Найем сегодня сказал, что у ведущего на телеканале должен быть список правильных, ГОСУДАРСТВЕННЫХ формулировок по основным темам!
Ведущий, как революционно свидомый, должен останавливать и поправлять любого гостя программы, ели он допустил нарушение формулировок!
Так - победим!
А все эти ОБСЕ - это все агэнты мерзкого государства-агрессора! Клейми, товарищь, позором паскудное ОБСЕ!

timwlad92 06 октября 2018 | 18:49

Ну вообще то зарад сам поощрил создание на украине еврейской большевитской бандеровской власти нацистов в ожидании что они возьмут под контроль территгрию украины через лагерную систему.
На западе политики до того тупые,что и привело и в европе к кризису системы,что не поняли ,что ситему содают религии созидания и интегрции,но не политические банды алчных ублюдков.
Так что коли сейчас на украине начнут лишать мещан содержания,то мещане изберут вождем моисея и тогда гражданская война по все1 европе.
А может и от владивостока до израиля,так как ислам использует момент для возрата своей собственности и очистят европу и азию с ближним востоком от еврейских крыс.
И к османской империи просоеденится та часть россии которая не желает жить на еврейской помойки крысами.

neyexo 06 октября 2018 | 18:55

//воздержаться ... без судебных решений.//
тем более что получить эти решения совсем несложно. ни в России, ни на Украине

redrica 06 октября 2018 | 19:14

Я доверяю мнению Айдера Муждабаева: "Закрыть 112-й и NewsOne — это как подавить огневые точки врага"

good_sky 06 октября 2018 | 19:21

redrica:
Время пришло ударить и нам
По "Эху", "Дождю" и "Нг" как по вражеским штабам.

redrica 06 октября 2018 | 19:29

good_sky:
По тебе, видать, уже ударили. Переклинило. Щебечешь только в рифму.

kiever 06 октября 2018 | 19:26

redrica: Это тот слабоумный идиот, которого даже на этом радио забанили, за пещерную русофобию?

azt 06 октября 2018 | 19:25

При "кровавом" януковиче такой куни не было.

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