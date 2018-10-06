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18:31, 06 октября 2018

СМИ: Создатели фейковых аккаунтов из России пытаются дезинформировать британских подростков

Создатели фейковых аккаунтов из России пытаются дезинформировать британских подростков. Об этом пишет британская газета Таймс со ссылкой на исследователей из США. По информации издания, так называемые интернет-тролли, которые якобы финансируются Кремлем, пытались создать путаницу по поводу отравления в Солсбери, а также убедить подростков во вреде прививок и распространяли недостоверную информацию о референдуме по поводу независимости Шотландии, а также о выходе Великобритании из ЕС.

Комментарии

16

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stebinmaku 06 октября 2018 | 18:39

Школьников и дошколят троллит сводный ГРУ отряд , о дяде с тётей Скрипалях запутал деток он в яслях..

nina51 06 октября 2018 | 18:53

stebinmaku: А также рекомендовали прыгать с небезызвестного шпиля и искать флаконы от духов на свалке )))

ixy11 06 октября 2018 | 18:48

тупорылых британских подростков.

sergo_25_26 06 октября 2018 | 18:53

Вот достали весь мир уже мордвины.

polba 06 октября 2018 | 19:07

sergo_25_26: Тупорылому свидомому рагулью, уже давно пора бы уяснить, что мордвины - ближайшее родственники эстонцев и финнов... то есть самых-самых что нинаесть европейцев... так же как то, что тупорылое свидомое рагульё является прямыми потомками азиатского хазарского каганата... о чём прямо заявляли и первописатель рагульей "конституции" Пилип Орлик и основатель нынешнего хохлообразования - пан Михай Грушевский.

sergo_25_26 06 октября 2018 | 19:14

polba: так я тебе мордвин, комплимАнт сделал, а ты бесишься как ишак на бойне.

polba 06 октября 2018 | 19:21

sergo_25_26: Тупорылое свидомое рогульё выучило ещё одно умное слово?
Прогресс однако.

minerr 06 октября 2018 | 19:23

sergo_25_26: город
Украина, Донецк
А где это? Есть Донецк в ДНР, есть Донецк в Ростовской области, а вот где Донецк в а Украине? Может свидомые какой новый Донецк построили, где-нибудь в Киевской области рядом с пионерлагерем "Артек"?

sergo_25_26 06 октября 2018 | 19:26

minerr: карту купи. Найди свою днр.

(комментарий скрыт)

unprejudiced 06 октября 2018 | 18:59

Дак все прекрасно знают что никакого отравления не было, это провокация англосаксов в попытке соврать проведение чемпионатами мира по футболу в России

sergo_25_26 06 октября 2018 | 19:22

unprejudiced: тебе конечно видней. Просто пацаны пошпилится поехали. А вот ты говоришь, что ВСЕ знают. Нескромный вопрос ВСЕ это ты и твои тараканы в голове? А сколько вас?

polba 06 октября 2018 | 19:01

Шо це таке??? Джентелеменам вдруг стали не нравиться самими же ими установленные правила игры? Ну таки они опять поменяют правила.... делов-то.

danko_314zyes 06 октября 2018 | 19:01

....так называемые интернет-тролли, которые якобы финансируются Кремлем, пытались создать путаницу по поводу отравления в Солсбери, а также убедить подростков во вреде прививок и распространяли недостоверную информацию о референдуме по поводу независимости Шотландии, а также о выходе Великобритании из ЕС. ...
Основываясь на перечисленном полагаю, что власти Великобритании, спускаемые из бюджета деньги на воспитание подрастающего поколения и на борьбу с российскими кибератаками, перекладывают в свой карман, т.е. крадут.
Так что опаснее мнимые российские угрозы или коррупция поглотившая власть Великобритании?

captainobvious 06 октября 2018 | 19:08

не удивоюсь, если вскоре выяснится, что агенты ГРУ пытались прокопать подземный оннель из россии в Великобританию, чтобы из-под земли расшатать мегалиты Стоунхенджа...

timwlad92 06 октября 2018 | 19:14

Мдааа,евреям никак не удается организовать крестовый поход на россиию как на врагов человечества.
С организацией похода на еврейский большевизм проблем не будет.
Так что израилю и украине полная хана как бывшей югославии.
Ище черчилль говорил,мы е дурнее евреев и потому просто истребляем евреев после того как евреи истребляют государства вороством и корупцией чтобы банально наживатся.
Так что цель информационной атаки истребление евреев на украине и в израиле.
В этот раз этим будут заниматся наемники восточной европы которые были союзниками третьего рейха.
У 6их выбора нет,коли хотят выжить.И тем более бля этой естественной надобности зарад снабдит всем необходимым как и гитлера.

kp6ic 06 октября 2018 | 19:29

Почему на эхе внести в игнор можно только 100 человек? Этих патриков до жопы. Они плодятся как тараканы. Идиотизм какой-то.

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