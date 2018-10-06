СМИ: Создатели фейковых аккаунтов из России пытаются дезинформировать британских подростков

Создатели фейковых аккаунтов из России пытаются дезинформировать британских подростков. Об этом пишет британская газета Таймс со ссылкой на исследователей из США. По информации издания, так называемые интернет-тролли, которые якобы финансируются Кремлем, пытались создать путаницу по поводу отравления в Солсбери, а также убедить подростков во вреде прививок и распространяли недостоверную информацию о референдуме по поводу независимости Шотландии, а также о выходе Великобритании из ЕС.