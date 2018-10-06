В Латвии в день парламентских выборов взломали местную соцсеть «Драугием»

На ее главной странице хакеры разместили фотографии российских военных и президента России Владимира Путина, а также его высказывания про русский мир и о том, что граница России нигде не заканчивается. Как передает агентство Дэлфи, сайт соцсети не работал несколько часов. По официальным данным на 16 часов, явка на сегодняшних выборах в Латвии составила почти 40%.