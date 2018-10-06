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18:30, 06 октября 2018

В Латвии в день парламентских выборов взломали местную соцсеть «Драугием»

На ее главной странице хакеры разместили фотографии российских военных и президента России Владимира Путина, а также его высказывания про русский мир и о том, что граница России нигде не заканчивается. Как передает агентство Дэлфи, сайт соцсети не работал несколько часов. По официальным данным на 16 часов, явка на сегодняшних выборах в Латвии составила почти 40%.

Комментарии

33

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uhovostro 06 октября 2018 | 18:35

А потом искренне удивляются : и почему это нас так все не любят?!..

kuxxxku 06 октября 2018 | 18:48

uhovostro: Нас не надо любить...пущай боятся...

vilingrad 06 октября 2018 | 18:50

kuxxxku: Болтовни, мультиков и фоток Вовы? Пущай...

kuxxxku 06 октября 2018 | 18:58

vilingrad: Кому что нравится, сказал мопс, облизывая свои яйки...кому то нравится Новичок, а кому то картинки с Флоридой...

beregov_net 06 октября 2018 | 18:52

kuxxxku: Да , неадекватных психов следует опасаться , вдруг укусит

uhovostro 06 октября 2018 | 18:53

kuxxxku: Напугал ежа голой жопой...

kuxxxku 06 октября 2018 | 19:00

uhovostro: Это ты дура прибалтов, что ли ежами назвал? Ну теперь держись...Они ШПРОТЫ...и только шпроты...

ft18 06 октября 2018 | 19:00

kuxxxku: Так хорошо быть крокодилом, правда? ;)))

kuxxxku 06 октября 2018 | 19:04

ft18: Правда...но лучше большим и сильным крокодилом...по любому лучше, чем шпротой...

ft18 06 октября 2018 | 19:17

kuxxxku: В вашем удивительном мире крокодилы и шпроты водятся в одной акватории?

timwlad92 06 октября 2018 | 18:52

Ну насколько известно,диверсанты никогда не пользуются своим оружием.
Так что попал ты с коментарием пальцем в жопу.
Так .uhovostro:.
Учи матчасть.

uhovostro 06 октября 2018 | 19:01

timwlad92: Пшёл вон

nokola 06 октября 2018 | 18:39

Кроме как гадить, эта власть ни на что не способна.

kir_pich_101 06 октября 2018 | 18:40

Прибалты , как и весь мир, давно уже сделали правильные выводы.
Но иногда, с высоким уровнем грунтовой воды, из скотомогильника, вымывает сибирскую язву...

sam2018 06 октября 2018 | 18:43

Хохлы мастера в кибератаках и работают по заданию СБУ для дискредитации России.

idruker 06 октября 2018 | 18:49

sam2018: Ты прав. Столько преступлений по всему миру совершено за последние 18 лет для дискредитации России! За что ей такое несчастье выпало? За что весь мир ненавидит одну ее, несчастную? Она же только любви и хочет - то за косичку игриво дернет, то подножку невинно подставит, то траванет какого нибудь подонка ОМП из чистых побуждений, или территорию подберет, которая плохо лежала.

timwlad92 06 октября 2018 | 18:59

Ну,че врать,idruker:
Евреи гадят россии с тех пор как при екатерине 2 за взятки евреям разрешили беспошлино торговать по всей территории россии.
Вот тогда и пришел звиздец российской государственноати.
Евреи с тех пор гадили россии как могли комясь с двух кормушек,с западной и грабя россию.
Дворянство россии наживалось на корупции.
Ну и пришел естественный звиздец россии как государству.
Не долго рашке оставатся .
Возрождается отоманская империя.

beregov_net 06 октября 2018 | 19:03

timwlad92: врёшь , евреев выселили за черту оседлости и никогда не допускали к государственному управлению

timwlad92 06 октября 2018 | 19:25

Ну че брехать,указ екатерины 2 от 22 июля 1763 года дозволющий всем иностранцам селится в россии и приравнены к правам христиан.
Так что евреи брешут как всегда.
Было крепостное право и сословия определяли где какому сословию находится.
Тоже самое делают и евреи находясь во власти устанавливая нациские религиозные режимы все блага только для правильных евреев.
Так что сами евреев и опреляли евеям где им находится коли рылом не вышли.

idruker 06 октября 2018 | 19:03

timwlad92: Кто о чем, а вшивый о своих вшах.

sir_sar 06 октября 2018 | 19:22

idruker: Непонятно объясняетесь. Что значит весь мир ненавидит Россию?
К россиянам все относятся ровно. Сентябрьский соцопрос киевского МИСа показал, что к россиянам украинцы относятся лучше, чем к полякам, немцам, евреям, американцам и китайцам.

kolenval99 06 октября 2018 | 18:49

sam2018: Та не, то ш Тереза Мэй. Клянусь шампунем Захеровой!

vilingrad 06 октября 2018 | 18:53

sam2018: Хохлы мастера в кибератаках "
Да хоть и хохлы. Путятская Россия настолько удобная мишень для плевков, что грех лени не плюнуть. Эта плевательница такой глубины, что можно туда харкать всю ее жизнь- и она не переполнится:)

beregov_net 06 октября 2018 | 18:56

sam2018: Это что , если верить российским сми то СБУ даст фору ФСБ в сто очков , ведь это неуловимые СБУ поубивали всех лидеров ДНР/ЛНР - Гиви ,Мотороллу ,Захарченко и прочих , просто как у себя дома

piter_ug 06 октября 2018 | 18:44

Наверное для того, чтобы эти убогие не просто вызывали тошноту, а рвоту.

serjo1977 06 октября 2018 | 18:47

Российская власть умеет только сажать, убивать и подличать. Злая пародия на Третий Рейх.

cite 06 октября 2018 | 18:49

Хакеры из говняшки упорно всплывают в сетях.

sergo_25_26 06 октября 2018 | 18:50

Порадовали старика кабаева. А в остальном русские не лезут в чужие дела. Это единичный случай. Правда русские? Как вас ещё пускают в другие страны. Но видать скоро не будут. Будут у вас местные универсиады по шашкам.

b522 06 октября 2018 | 18:52

Явка дебилов с повинной...

(комментарий скрыт)

ft18 06 октября 2018 | 18:58

"Вежливый" взлом от "вежливых" людей, по приказу "вежливого" президента.

gregor 06 октября 2018 | 19:01

Русский мир .
И почему нас презирают ?

redrica 06 октября 2018 | 19:09

Какая-бы сволочь это ни сделала - но Россия должна принести извинения от лица всех граждан нашей страны.
Потому что есть предел мерзости.

ft18 06 октября 2018 | 19:20

redrica: В том всё и дело, что мерзость всегда беспредельна, в отличие от добродетели...

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