В Российской футбольной Премьер Лиге продолжается 10-й тур

Игровой день стартовал в Самаре, где местные Крылья Советов принимали столичное Динамо. Волжане проводили первую игру после отставки главного тренера Андрея Тихонова. И сумели одержать крайне важную победу. Единственный мяч сразу после перерыва забил Сергей Корниленко. Самарцы набрали 10 очков, догнали в турнирной таблице динамовцев, но опасную зону еще не покинули. Пытаться сделать это Крылья будут теперь под руководством черногорского специалиста Миодрага Божевича.

В Ростове местная команда принимает ФК Оренбург. В эти минуты идет второй тайм.

Еще один матча начнется в 19 часов. Рубин в Казани сыграет с Уралом.

Ну а главные события тура пройдут в воскресенье. Когда Зенит сыграет с Краснодаром, а ЦСКА будет принимать Локомотив.