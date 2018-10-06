Необычно завершились торги на аукционе Сотбис, с которых продавали одну из самых известных картин Бэнкси

Необычно завершились торги на аукционе Сотбис, с которых продавали одну из самых известных картин английского уличного художника Бэнкси.

Картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» за которую заплатили чуть больше миллиона фунтов, покупателю в первоначальном виде не достанется. Сразу после удара молотка, означавшего продажу, полотно начало само себя уничтожать на глазах у изумлённых участников торгов. Как оказалось, в авторской позолоченной раме картины был спрятан измельчитель бумаги. И возможно в действие его дистанционно привёл сам уличный художник. Шредер частично повредил картину. Похоже, нас только что отбэнксили», — прокомментировал случившееся глава отделения современного искусства аукциона Алекс Бранчик. Устроители торгов пытаются понять, что это значит, добавил он. В инстаграме, который предположительно ведёт Бэнкси, появилась надпись: «Раз, два продано». И фотография с аукциона. Торги в лондонском Сотбис прошли вчера. Лот с картиной Бэнкси был последним, пишет газета Арт Ньюспейпер. Версия, выполненная 12 лет назад на холсте аэрозольными и акриловыми красками, была единственной. Картина считается одной из самых узнаваемых и популярных работ Бэнкси. На ней девочка протягивает руку к ярко-красному воздушному шару в форме сердца. Любопытно что до этого момента тяжёлая позолоченная рама по требованию художника была неотъемлемым элементом. Специалисты её наличие как своеобразную насмешку над пафосом мира искусства.

Пока неизвестно, согласится ли покупатель оставить испорченную картину себе, но не исключено, что акция с самоуничтожением полотна только повысит стоимость работы, отмечает РИА.