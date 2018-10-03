Оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась этим утром в Испании

Она была великой певицей и учителем для многих начинающих артистов, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман. «Сегодня умерла Монсеррат — выдающаяся певица, человек, которая представляла эпоху бельканто. Каждому человеку дан голос, и этот голос является носителем информации. У Кабалье голос имел полное собрание сочинений человеческих чувств, она своим голосом всегда создавала невероятный образ своих героинь», — сказал он. Репертуар Кабалье включал огромное количество партий, напомнил Д.Бертман, певица исполнила огромное количество ролей в оперных спектаклях. «Это наследие останется с нами надолго. Я думаю, что тысячи начинающих певцов будут включать эти записи и учиться у выдающегося мастера Монсеррат Кабалье», — сказал глава «Геликона». Монсеррат Кабалье часто участвовала в благотворительных концертах, в том числе и в России, добавил Д.Бертман. «Мне лично посчастливилось работать вместе с ней. Я был постановщиком ее гала— концертов в рамках замечательного проекта «Звезды мира детям». Она приезжала с благотворительными концертами для детей с ограниченными возможностями. Сегодня для всех нас это грустный день. Она, конечно, останется с нами, мы можем ее слушать. Но осознать, что нет на планете Монсеррат — это очень тяжело», — заключил Д.Бертман.

Монтсеррат Кабалье было 85. Прощание с ней пройдет завтра в Барселоне. Похороны – в понедельник.