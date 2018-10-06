Роскомнадзор заблокировал «зеркало» сайта «МБХ медиа»

Об этом «Эху Москвы» рассказала главный редактор интернет-издания Вероника Куцылло. Провайдеры исполняют требования Роскомнадзора в течение нескольких дней, так что пока еще «МБХ медиа» можно открыть с некоторых устройств, но скоро доступ будет закрыт, — добавила Вероника Куцылло.