Роскомнадзор заблокировал «зеркало» сайта «МБХ медиа»
Об этом «Эху Москвы» рассказала главный редактор интернет-издания Вероника Куцылло. Провайдеры исполняют требования Роскомнадзора в течение нескольких дней, так что пока еще «МБХ медиа» можно открыть с некоторых устройств, но скоро доступ будет закрыт, — добавила Вероника Куцылло.
Комментарии8
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echo_shar 06 октября 2018 | 18:11
Если Хоррорковский и его подпиндосники против работы RT в Британии, то почему бы нельзя закрыть МБХ-Медиа?
kir_pich_101 06 октября 2018 | 18:18
echo_shar: Потому что есть информационное вещание, а есть пропаганда.
Но в твоей методичке это не отражается, а сам думать не можешь, вот и задаешь идиотские вопросы. Спроси у кулера, он у вас там самый умный.
kuxxxku 06 октября 2018 | 18:28
kir_pich_101: Какие прекрасные имена-Куцыло...да умеет Ходор народ подбирать...Походу русских уже не осталось, одни хохлы...
echo_shar 06 октября 2018 | 18:54
kir_pich_101:
Человек. считающий, что все, кто с ним не согласны, все несогласны за деньги и работают по методичке что-то высирает про пропаганду? ))))
echo_shar 06 октября 2018 | 19:06
kir_pich_101:
Зашел сейчас 1-й раз в жизни на это ББХ Медиа... и ох...л!
Если это не пропаганда, то что это? ))))))
danko_314zyes 06 октября 2018 | 18:19
А вообще русские там есть? Создаётся твёрдое убеждение, что в либеральных кругах русских ноль! Так тогда об чём разговор? Нужно бить эту дрянь под самый корень без права реинкарнации.
zztop1960 06 октября 2018 | 18:27
danko_314zyes: Зато в Латвии , защитники русских и русского языка не русские - Линдерман, Цилевич, Жданок и КО. Евреев волнует русский язык в Латвии больше чем русских
danko_314zyes 06 октября 2018 | 18:30
zztop1960: К вашему огорчению ваши латышские проблемы мне неинтересны.