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18:04, 06 октября 2018

СК в Нижнем Тагиле проверяет сотрудников местного отдела полиции, которых один из задержанных обвинил в пытках

Мужчину жестоко избили в отделении полиции, куда он был вызван из-за неоплаченных штрафов.

Пластиковый пакет на голове, жестокое избиение с многочисленными кровоподтеками и ссадинами – таков итог приглашения в полицию для вечернего разговора для жителя Нижнего Тагила Максима Червоткина. О пропавшем супруге забеспокоилась жена, на звонок которой в отделе полиции сначала ответили, что среди задержанных ее муж не числится. Пришлось ехать в полицию самой, где сообщили — Максим останется в отделении до утра и его подозревают в сбыте краденного. На утро уже и сама женщина оказалась в числе заподозренных. Ей сказали пройти тест на детекторе лжи и объяснили, что из квартиры ее давнего знакомого пропало золото, а у нее мог оставаться ключ, который она якобы и передала мужу. Полиграф показал, что ни она, ни Червоткин к этой истории непричастны. В итоге никому никаких обвинений предъявлять не стали. Супружеская чета зафиксировала травмы, а после вдвоем обратились к правозащитникам и в Следственный комитет. Это далеко не первый подобный случай за последнее время в Свердловской области. В конце сентября о четырехдневном избиении в Каменске-Уральском сообщили двое подростков. Эту историю тоже проверяет СК.

В Нижнем Тагиле уже передано в суд и другое резонансное дело — троих бывших сотрудников отдела полиции обвиняют в убийстве 42-летнего местного жителя Станислава Головко.

Комментарии

4

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kir_pich_101 06 октября 2018 | 18:08

Это какое же отребье служит в полиции!
Сам сталкивался не раз, но не перестаю удивляться...

polsan 06 октября 2018 | 18:12

Полицейские изверги живут с вами по соседству! Почему фамилия жертвы опубликована, а его мучители инкогнито?! Как можно граждан свой страны избивать и пытать, граждан которые кроме того платят зарплату этим извергам? Общество похоже нездорово!

ura_123 06 октября 2018 | 18:14

А как патрик бежал с отдела полиции придерживая двумя руками бутылку из-под шампанского, этож просто песня!

(комментарий скрыт)

evgeny_biolog 06 октября 2018 | 18:59

А как дела в Верхнем Тагиле?

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