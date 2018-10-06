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Эксклюзив Эха 18:00, 06 октября 2018

Парламент Ингушетии в эти минуты должен собраться на внеочередное заседание из-за протестов

Планируется повторное рассмотрение вопроса ратификации соглашения с Чечней о границе, — сообщила на митинге депутат Марем Амриева.

Акция против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней продолжается уже третий день.

Протесты в Магасе пока проходят спокойно, но некоторые признаки указывают на возможное применение силы со стороны правоохранительных органов. Об этом «Эху Москвы» с места событий рассказал исследователь неправительственной организации «Международная амнистия» Олег Козловский. В окрестностях места проведения акции закрыты все магазины и кафе и отключен интернет, — добавил Олег Козловский.

В Ингушетии продолжаются протесты против соглашения о границе с Чечней. Этим недовольством хочет воспользоваться местная элита, чтобы свергнуть нынешнего главу региона. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал журналист Максим Шевченко.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров ранее подписали соглашение об определении границы между двумя регионами. Согласно документу, Чечне передается часть Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию в Надтеречном районе Чеченской республики. Пограничные споры велись там с конца 1990-х годов.

Комментарии

9

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chnch 06 октября 2018 | 18:15

Классический цугцванг. И за плохо, и против плохо... Ой не надо было сейчас трогать... Тянуть время, договоры , переговоры... И лет через ..цать определяться точно..

eniro 06 октября 2018 | 18:34

chnch: Чем меньше веществ - тем проще обмен,

kryimzdick 06 октября 2018 | 18:15

Собсна если ребятки не готовы защищать свою землю, то можно и не собираться.

chnch 06 октября 2018 | 18:23

kryimzdick: Проблема в том, что эту"свою землю" и чечены и ингуши защищать готовы.....

kryimzdick 06 октября 2018 | 18:28

chnch: Должны быть какие-то законные основания

timwlad92 06 октября 2018 | 18:31

Да нет,в интесах евреев никто дратся небудет.
Так chnch будет отомансая империя где евреям места не будет,так Так всегда,чтобы нечто создать надо от помойки с еврейскими крысами избавится.
Так что евреи пытаются лами дураков столкнуть,но однако имкмы работают над созданием отоманской империи и евреи чтобы не препринимали льют воду на мельницу ислама.
Евреи как крысы,всем остохренели что он них только гадости.

chnch 06 октября 2018 | 18:41

timwlad92: Дед! Опять шнапс таблетками закусил? Теперь то кто у тебя еврей Кадаров или Евкуров? Ты с Каином не разобрался ещё, а в такие дреби полез....

ansata 06 октября 2018 | 18:33

"но некоторые признаки указывают на возможное применение силы"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Этим точно вопрос не решить.

kryimzdick 06 октября 2018 | 18:34

Маленькая кавказская война очередная

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