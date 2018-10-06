Парламент Ингушетии в эти минуты должен собраться на внеочередное заседание из-за протестов

Планируется повторное рассмотрение вопроса ратификации соглашения с Чечней о границе, — сообщила на митинге депутат Марем Амриева.

Акция против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней продолжается уже третий день.

Протесты в Магасе пока проходят спокойно, но некоторые признаки указывают на возможное применение силы со стороны правоохранительных органов. Об этом «Эху Москвы» с места событий рассказал исследователь неправительственной организации «Международная амнистия» Олег Козловский. В окрестностях места проведения акции закрыты все магазины и кафе и отключен интернет, — добавил Олег Козловский.

В Ингушетии продолжаются протесты против соглашения о границе с Чечней. Этим недовольством хочет воспользоваться местная элита, чтобы свергнуть нынешнего главу региона. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал журналист Максим Шевченко.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров ранее подписали соглашение об определении границы между двумя регионами. Согласно документу, Чечне передается часть Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию в Надтеречном районе Чеченской республики. Пограничные споры велись там с конца 1990-х годов.