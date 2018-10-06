Парламент Ингушетии в эти минуты должен собраться на внеочередное заседание из-за протестов
Планируется повторное рассмотрение вопроса ратификации соглашения с Чечней о границе, — сообщила на митинге депутат Марем Амриева.
Акция против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней продолжается уже третий день.
Протесты в Магасе пока проходят спокойно, но некоторые признаки указывают на возможное применение силы со стороны правоохранительных органов. Об этом «Эху Москвы» с места событий рассказал исследователь неправительственной организации «Международная амнистия» Олег Козловский. В окрестностях места проведения акции закрыты все магазины и кафе и отключен интернет, — добавил Олег Козловский.
В Ингушетии продолжаются протесты против соглашения о границе с Чечней. Этим недовольством хочет воспользоваться местная элита, чтобы свергнуть нынешнего главу региона. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» ранее высказал журналист Максим Шевченко.
Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров ранее подписали соглашение об определении границы между двумя регионами. Согласно документу, Чечне передается часть Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию в Надтеречном районе Чеченской республики. Пограничные споры велись там с конца 1990-х годов.
Комментарии9
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chnch 06 октября 2018 | 18:15
Классический цугцванг. И за плохо, и против плохо... Ой не надо было сейчас трогать... Тянуть время, договоры , переговоры... И лет через ..цать определяться точно..
eniro 06 октября 2018 | 18:34
chnch: Чем меньше веществ - тем проще обмен,
kryimzdick 06 октября 2018 | 18:15
Собсна если ребятки не готовы защищать свою землю, то можно и не собираться.
chnch 06 октября 2018 | 18:23
kryimzdick: Проблема в том, что эту"свою землю" и чечены и ингуши защищать готовы.....
kryimzdick 06 октября 2018 | 18:28
chnch: Должны быть какие-то законные основания
timwlad92 06 октября 2018 | 18:31
Да нет,в интесах евреев никто дратся небудет.
Так chnch будет отомансая империя где евреям места не будет,так Так всегда,чтобы нечто создать надо от помойки с еврейскими крысами избавится.
Так что евреи пытаются лами дураков столкнуть,но однако имкмы работают над созданием отоманской империи и евреи чтобы не препринимали льют воду на мельницу ислама.
Евреи как крысы,всем остохренели что он них только гадости.
chnch 06 октября 2018 | 18:41
timwlad92: Дед! Опять шнапс таблетками закусил? Теперь то кто у тебя еврей Кадаров или Евкуров? Ты с Каином не разобрался ещё, а в такие дреби полез....
ansata 06 октября 2018 | 18:33
"но некоторые признаки указывают на возможное применение силы"
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Этим точно вопрос не решить.
kryimzdick 06 октября 2018 | 18:34
Маленькая кавказская война очередная