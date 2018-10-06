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17:32, 06 октября 2018

В Латвии явка на парламентских выборах составила почти 40%

Это данные на 16 часов. Голосование проходит по партийным спискам. По итогам выборов будет сформирован новый состав сейма, в котором сто депутатов.

Комментарии

10

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zztop1960 06 октября 2018 | 17:48

У пророссийских сил будут проблемы , они раскололись. Если раньше русские голосовали за " Согласие" , то теперь многие за " Союз русских Латвии" .Многие пророссийски настроенные русские посчитали , что " Согласие " их предало и перекинулось к промосковской Жданок , которой ничего не светит , только отберёт голоса у " Согласия ". Нет согласия в русском мире Латвии

beregov_net 06 октября 2018 | 17:56

zztop1960: А в русском мире России есть согласие ?

zztop1960 06 октября 2018 | 18:10

beregov_net: В Латвии русские никогда не были едины . ещё со времён СССР. Были "старые" русские . которые не советские и жили в Латвии до советской оккупации и к СССР и совкам относились отрицательно . и русские ( советские ) , что приехали после оккупации , которые тоже разьеденены на совков , имперцев и демократов.Грызня среди русских началась с новой силой

timwlad92 06 октября 2018 | 18:21

Средиьрусских грызни нет
Грызня между евреями за паству которой пог евре в партиях и которых скоробудут все 6рабить так как еврейские партии усе разграбили .
Так zztop1960,скоро начнутся как всегда грабь награбленное
И где вы видели богатых русских?
К стати,русский немец или русский еврей это не русские
В русские записывают вмех кого ограбили,чтобы оправдать грабеж.
Так евреи поступают три тысячи лет называя не правильным евреем всех кого евреи грабили со времен каина и авеля..
Или для вас каин и авель тоже русские?

minerr 06 октября 2018 | 18:12

zztop1960: А че, русские хакеры не вмешаются? Отстали вы там от жизни - в современном мире никакие выборы без русских хакеров не проходят.

timwlad92 06 октября 2018 | 18:16

Русские за евреев zztop1960 нигде не 6олосуют.
Русские сдают евреев на убой тем кто заслал евреев делать пакости для русских.
Так чо скоро от московииьи прочих еврейских бывших советских аметки полетят как при перестройки.
Защищать евреев не выйдет никто,но все наживутся на грабеже евреев,точно так же как евреи наживались на грабже русских и прочих народов куда евреев направилиьих хозяева гадить людям прикрываясь западом грабя государсттво и людей.

kuxxxku 06 октября 2018 | 17:49

Говорят были представлены все партии-жрать только шпроты...жрать шпроты с хлебом...жрать только масло...

zztop1960 06 октября 2018 | 18:00

kuxxxku: И тут Россия гадит - Социальная сеть draugiem.lv ( это типа российского В Контакте) подверглась кибератаке. На сайте размещен следующий текст «Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается! Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир". Звучит гимн России, размещены фотографии российского флага, армии страны и президента Владимира Путина.

kuxxxku 06 октября 2018 | 18:09

zztop1960: Короче так-учите русский господа, учите...пригодится в плен сдаваться...

minerr 06 октября 2018 | 18:17

zztop1960: Насчёт "типа В контакте" это ты явно переборщил - в ВК зарегистрировано 500 млн. юзеров, а в draugiem.lv аж целых 2 млн. Эхо Москвы больше посещают.

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