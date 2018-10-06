Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей «М-Видео»

Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей компании «М-Видео». Как пишет газета «Коммерсант», по версии следствия, офицер Роман Егоров, получая взятки, выделял вооруженное сопровождение как самому бизнесмену Павлу Брееву, так и членам его семьи. Издание отмечает, что после целого ряда скандалов спецотряд был расформирован.