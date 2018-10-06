Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей «М-Видео»
Уголовное дело возбудили в отношении экс-командира спецотряда Росгвардии из-за охраны одного из основателей компании «М-Видео». Как пишет газета «Коммерсант», по версии следствия, офицер Роман Егоров, получая взятки, выделял вооруженное сопровождение как самому бизнесмену Павлу Брееву, так и членам его семьи. Издание отмечает, что после целого ряда скандалов спецотряд был расформирован.
Комментарии4
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cattt 06 октября 2018 | 17:40
Когда не чего украсть, в ход идет коррупция.
tv_victim 06 октября 2018 | 17:41
Чет не пойму, главгвардеец теперь не только самый храбрый, но и самый антикоррупционер, штоля? То клоунада у кремлевских стен, то теперь сдача своих клевретов....
addi 06 октября 2018 | 18:13
Длятого и создана "росгвардия", чтобы защищать "воров в законе" и членов их семей....
leningrob2018 06 октября 2018 | 18:33
Что т о не слышно г.Золотова....А то Навальный хреновый...а тут гляди кося,аж целый командир отряда!! Нормально....Вот как уважающий себя офицер,Золотов,что бы снять с себя подозрение....и как российский офицер(априори кристально честный)должен застрелиться или уйти в отставку....Да гдуж там,слабо,и кормушка больно обильная....Как уйдешь....Это Навальный во всем виноват!!!