Петербургская полиция задержала четверых активистов Открытой России
Их обвинили в том, что они шли по улице в масках Владимира Путина. Сами оппозиционеры эти обвинения отрицают.
Молодые люди утверждают, что гуляли неподалёку от Смольного, когда к ним подошли полицейские. У них «изъяли маску Владимира Путина и настольную игру».
В полиции говорят обратное — что это четыре человека шли по улице в масках Путина и теперь им вменяют неповиновение сотрудникам правопорядка.
В результате активистов Открытой России задержали. Они всю ночь провели в отделе полиции, а теперь их везут в суд.
Накануне у одного из изоляторов случилось еще одно задержание. Там полиция должна была выпустить одну из активисток. К изолятору пришло сразу несколько оппозиционеров. Они фотографировались и пели песни. И, как они сообщают, в этот момент их начали задерживать «за слишком громкое поведение».
В результате, молодые люди провели несколько часов в полиции, туда по свидетельствам очевидцев отказывались пускать защитников. Но затем все отправились по домам — без каких-либо документов о причинах задержания.
Шахназ Шитик, которую встречали оппозиционеры известна тем, что принимала участие в митинге против пенсионной реформы. Тогда её пытались задержать за якобы нарушения на другой акции и во время небольшой потасовки полицейские, как она утверждает, наступили ей на грудь.
Женщина провела под административным арестом 20 суток по приговору судьи Дзержинского суда Петербурга Ларисы Бражниковой.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
cattt 06 октября 2018 | 17:45
Причем тут маски пукина и не повиновение полиции, видимо не к чему было придраться вот и загребли низачто, молодцов антипутинцев.
ura_123 06 октября 2018 | 17:51
Раздали маски кроликов,слонов и алкоголиков..(с)
sam2018 06 октября 2018 | 18:02
Подрастает поколение россиян, мечтающих прокатиться на Абрамсах по Красной площади.