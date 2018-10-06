В Ингушетии этим вечером пройдет внеочередное заседание парламента из-за протестов

Об этом на митинге в Магасе сообщила местный депутат Марем Амриева.

Ранее сегодня представитель духовенства Ахмед Барахоев сообщил, что власти Ингушетии пообещали не разгонять митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг начался в Магасе в четверг и продолжается до сих пор.