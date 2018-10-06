Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ Медиа», о чем свидетельствуют данные реестра ведомства. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло.

«Судя по тому, что написано в реестре, действительно сайт «МБХ Медиа» заблокирован — и основной сайт, и «зеркало». Что именно в этот раз послужило «спусковым крючком», я пока не знаю, может, мы узнаем позже. Но у нас не заблокирован Youtube, Telegram, Facebook, Twitter и множество других платформ, на которых мы очень активно работаем», — сказала она.

По словам В.Куцылло, работа все-таки продолжится, несмотря на блокировки.

«Дальше мы придумаем, что делать. У нас есть план. Я хочу выразить благодарность Ксении Собчак, что мы так долго держались на предоставленном ею поддомене — семь с лишним месяцев иметь возможность непосредственно доносить информацию до людей, это дорогого стоит. Никуда наши сети сейчас не деваются, а также наши рассылки. Я убеждена, что наши читатели и зрители будут получать информацию по-прежнему», — заключила главред.