Певец и автор песен Шарль Азнавур похоронен во Франции

Тело знаменитого шансонье будет покоиться в семейной усыпальнице неподалёку от Парижа.

Небольшое старинное кладбище на окраине города Монфор Л.Амори. Там захоронен Шарль Азнавур. 25 лет назад шансонье армянского происхождения распорядился построить там семейный склеп. Он сделан из серого гранита и украшен позолоченной надписью на армянском. Она гласит, что там покоятся представители семьи Азнавурян. По информации радио Франс инфо похоронам певца предшествовала утренняя панихида в Париже. Её провели в армянском храме Иоанна Крестителя в закрытом режиме. На ней присутствовали только родственники и ближайшие друзья Азнавура, а также президент и премьер Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян. Поклонники певца смогли проститься с ним уже на кладбище. Вчера во французской столице прошла официальная церемония прощания с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, лидеров Армении и других политических деятелей. Гроб с телом Азнавура, накрытый французским триколором, пронесли под традиционную армянскую мелодию. Её исполнили на дудуке. Проститься с певцом пришли также актёр Жан-Поль Бельмондо и певица Мирей Матье, с которой Азнавур записал песню «Вечная любовь».

Азнавур за свою карьеру написал больше семисот песен и снялся в десятках фильмов. В числе его самых известных композиций – Богема, Мама, Изабелла, Нет я ничего не забыл и другие. Певцу было 94 года.