В мире может возникнуть дефицит какао из-за роста потребления шоколада в России
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из лидеров мирового рынка шоколада, швейцарскую компанию Burry Callebaut. Агентство приводит данные исследовательской компании Нильсен, согласно которым потребление шоколада в России с начала года выросло более, чем на 9%, а в остальном мире – на 2,5%.
Комментарии16
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beregov_net 06 октября 2018 | 17:09
Шоколадом заедают депрессию
zztop1960 06 октября 2018 | 17:37
beregov_net: Да просто перепутали какао , которое продукт , с тем какао , что течёт по канализационным трубам. Россияне скорее второй вариант употребляют
ft18 06 октября 2018 | 17:10
Шоколада россияне жрут много, а ума как не было, так и нет...
Или от бедности жрут?
arye_11 06 октября 2018 | 17:13
ft18:
Да, это именно, что так.
Советские люди жрали соевый заменитель шоколада - ума не было.
Россияне жрут натуральный шоколад - ума все равно нет.
Так может дело и не в шоколаде вовсе, а в людях???
nikvol 06 октября 2018 | 17:20
arye_11: Советские люди жрали соевый заменитель шоколада
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Советские люди ели прекрасный шоколад - Бабаевский, Красный Октябрь, Рот Фронт, куйбышевский фабрики "Россия", ленинградский фабрики Крупской. А брехуны были что тогда, что сейчас. Зачастую одни и те же.
arye_11 06 октября 2018 | 17:29
nikvol:
Да пошел ты в *опу, совкодрочер.
Советские люди ЗНАЛИ, что на складах есть ..."Бабаевский, Красный Октябрь, Рот Фронт, куйбышевский фабрики "Россия", ленинградский фабрики Крупской", и иногда, через большой блат имели возможность его достать.
А ЖРАЛИ советские люди соевый заменитель шоколада.
zonda_3 06 октября 2018 | 17:33
nikvol:
Я, если честно, не помню такие брэнды, но немного остался в памяти остаток воспоминаний о жевательных характеристиках этого продукта.прочитав Ваше резюме о качестве совкового шоколада, могу сказать одно - если даже шоколад производить были не в состоянии, какие нах С 300 в Сирии против Ф любой нуммеротации?
minerr 06 октября 2018 | 17:13
ft18: Коньяк закусывать шоколадом. А ты привык занюхивать рукавом?
beregov_net 06 октября 2018 | 17:15
minerr: актуальнее чем закусывать боярышник
ft18 06 октября 2018 | 17:17
minerr: Теперь понятно, почему коньяк подорожает: чтобы шоколадаом меньше закусывали.
Ты по себе так спросил о привычке? Зеркалишь?
ura_123 06 октября 2018 | 17:28
minerr: Коньяк ЗАКУСЫВАЮТ шоколадом??? А вискарик запивают пивом...Шампанское селёдкой... Вино квашенной капустой...
И только боярку загрызают дубовой корой,как повелось издревле)
tag188 06 октября 2018 | 17:15
Значит скоро в России введут акциз на шоколад. Если наше правительство узнает, что в России растет потребление какого-либо продукта, то обычно это заканчивается так.
severnaj 06 октября 2018 | 17:16
Россия в шоколаде...
alger 06 октября 2018 | 17:17
это в ожидании контрсанкций против Бельгии, надо запасатся
ura_123 06 октября 2018 | 17:25
В России есть шоколад??? Особенно среди молочных)))
srk2658lu 06 октября 2018 | 17:32
У 10% населения Расеи - "всё в шоколаде".
Вот туда он и идёт...
Остальные - как медведи, сосут лапу...