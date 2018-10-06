На Красной площади задержан активист, который требовал импичмента президента, отставки правительства и роспуска ГД

На Красной площади задержан активист, который требовал импичмента президента, отставки правительства и роспуска Госдумы. Как передает сайт «ОВД-Инфо», мужчина стоял в одиночном пикете, который не требует согласования с властями. Его посадили в автозак. В чем именно обвиняют активиста полицейские, пока неизвестно.