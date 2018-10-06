На Красной площади задержан активист, который требовал импичмента президента, отставки правительства и роспуска ГД
На Красной площади задержан активист, который требовал импичмента президента, отставки правительства и роспуска Госдумы. Как передает сайт «ОВД-Инфо», мужчина стоял в одиночном пикете, который не требует согласования с властями. Его посадили в автозак. В чем именно обвиняют активиста полицейские, пока неизвестно.
Комментарии9
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andy66 06 октября 2018 | 17:08
Да, такого требовать в РФ может только сумасшедший ))
danko1 06 октября 2018 | 17:20
andy66: Только сумасшедшие, плюющие на Конституцию, полицаи-холуи на защите преступного режима, могут задерживать за одиночны пикет со справедливыми требованиями, где даже экстремизма никакого нет.
polikarpich 06 октября 2018 | 17:09
Так действительно, за что задержали?
nns33 06 октября 2018 | 17:22
polikarpich: , за что задержали? ===== Видит то,что если и видит,то должен молчать и делать вид,что не видит. Полиция народу не служит. Она власть обслуживает.
chnch 06 октября 2018 | 17:27
polikarpich: За что, за что.. Морда у него индифферентная! И Панталоны ГОСТу не соответствуют!
kir_pich_101 06 октября 2018 | 17:13
С каждым годом думающих также становится больше.
srk2658lu 06 октября 2018 | 17:14
А за что тогда задержали?
Опять разбой полиции?
Федотов, ау!
oneoretwo 06 октября 2018 | 17:19
...калакольциф, если ты бандит, то так прямо и скажи...
...а то - обосрались и стоят молча, вылупив зенки: если по Закону не запрещено, то почему твои дуболомы задерживают ?...
grey 06 октября 2018 | 17:32
Хоть один нашелся!