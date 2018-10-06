Свыше 20 человек в эти минуты пикетируют здание Минздрава на Неглинной улице

Они требуют улучшить положение врачей и протестуют против реформы здравоохранения.

Организаторами пикета в сквере на Неглинной выступили несколько медицинских профсоюзов, среди них — «Альянс врачей» и профсоюз «Действие». Участников акции у здания Минздрава они облачили в медицинские халаты. При этом далеко не все из пришедших являются врачами: по словам ряда активистов, они или их родственники пострадали от некачественной медицины. Пикетчики считают, что многие медики не занимаются лечением, потому что погрязли в бумажной волоките и отчётности. Другая участница акции — старший научный сотрудник Института хирургии им. Вишневского — рассказала, что вынуждена работать на старом оборудовании, а все просьбы обновить технику руководство игнорирует. Среди лозунгов активистов — «Нет оптимизации медицины», «Остановить массовые сокращения медиков», «Верните бесплатную ординатуру» и «Не заставляйте врачей считать деньги». Помимо плакатов и флагов профсоюзов у одной из участниц виднеется эмблема «Левого фронта».

Пикет согласован с властями, машина полиции провела на месте его проведения не более 10 минут.